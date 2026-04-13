ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:41, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ا ق ش يران ماڭىنداعى كەمەلەرگە توسقاۋىل قويا باستايدى

    استانا. KAZINFORM - امەريكالىق اسكەري كۇشتەر 13- ساۋىردە يران ماڭىنداعى تەڭىز قاتىناسىن شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزەدى، دەپ حابارلايدى تاسس.

    Иран Ормуз бұғазы арқылы АҚШ эсминецтерінің өткенін жоққа шығарды
    Фото: Altaf Qadri/AP Photo/picture alliance

    امەريكانىڭ قارۋلى كۇشتەرى 13- ساۋىردەن باستاپ ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) «تەڭىز بلوكاداسى» دەپ اتاعان ارەكەتتەرگە كىرىسەدى. بۇل شارالار يران پورتتارىمەن بايلانىسى بار بارلىق كەمەنىڭ قوزعالىسىن شەكتەۋگە باعىتتالعان.

    شەكتەۋلەرگە تىركەلگەن ەلىنە قاراماستان، يران پورتتارىنا كىرىپ-شىعاتىن بارلىق كەمە ىلىگەدى.

    CENTCOM مالىمدەمەسىندە وپەراتسيالار ا ق ش- تىڭ شىعىس جاعالاۋى ۋاقىتى بويىنشا ساعات 10:00- دە باستالاتىنى ايتىلعان.

    — CENTCOM كۇشتەرى پرەزيدەنت جارلىعىنا سايكەس يران پورتتارىنا كىرەتىن جانە شىعاتىن بۇكىل تەڭىز قوزعالىسىنا بلوكادا باستايدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونداي-اق ارەكەتتەردىڭ امبەباپ سيپاتتا بولاتىنى جانە بارلىق ەلدەردىڭ كەمەلەرىنە تارالاتىنى اتاپ ءوتىلدى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Fox News-كە بەرگەن سۇحباتىندا ءبىرقاتار مەملەكەت ۆاشينگتون باستاماسىن قولداۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، شارالاردىڭ ماقساتى - يراننىڭ مۇناي ەكسپورتىنان تۇسەتىن تابىسىن شەكتەۋ.

     - ءبىز يرانعا وزىنە ۇناعان ەلدەرگە مۇناي ساتىپ، تابىس تابۋىنا جول بەرمەيمىز، - دەدى ترامپ.

    بۇعان دەيىن يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قوزعالىسىن تولىق باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرعانىن حابارلاعان. تەگەران بۇل ستراتەگيالىق ماڭىزدى ايماقتا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى جاعدايدى تولىق باقىلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.

    ايتا كەتەيىك، يران مەن ا ق ش پاكىستانداعى كەلىسسوزدەردە سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە المادى.

    Бақытжол Кәкеш
