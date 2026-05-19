ا ق ش يرانعا قارسى سوعىستى 1-2 كۇنگە شەگەردى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش يرانمەن اراداعى سوعىستى 1-2 كۇنگە شەگەردى. مۇنى پرەزيدەنت دونالد ترامپ مالىمدەدى. ايتپەسە قۇراما شتاتتار يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى شابۋىلدى بۇگىن جالعاستىرامىز دەپ وتىرعان.
اق ءۇي باسشىسى بۇل ۋاقىتشا ءۇزىلىس ەكەنىن ەسكەرتتى. ءبىراق شيەلەنىستى كەلىسسوز ارقىلى شەشۋدەن ءالى دە ءۇمىتتى. ءبارىن بومبالاماي، ماسەلەنى رەتتەسەك، ءتىپتى جاقسى، - دەدى پرەزيدەنت ترامپ. ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا ساۋد ارابياسى، ب ا ءا جانە قاتار ۆاشينگتوننان سوعىستى شەگەرۋدى وتىنگەن. ءۇش ەلدىڭ ءوتىنىشى بويىنشا، اسكەري وپەراتسيانى ۋاقىتشا توقتاتتىق، - دەيدى. اق ءۇي باسشىسى بۇل ورايدا يراننىڭ كەيىنگى كەلىسىم جوباسىن قابىلداعىسى كەلمەيتىنىن جەتكىزگەن.
24.kz