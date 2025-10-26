ا ق ش- تىڭ ارنايى ەلشىسى مەن مەملەكەتتىك حاتشى ورىنباسارى قازاقستانعا كەلەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا جونىندەگى ارنايى ەلشىسى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ 26-30 -قازان ارالىعىندا قازاقستان مەن وزبەكستانعا بارادى.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ساپار بارىسىندا جوعارى لاۋازىمدى ديپلوماتتار قازاقستان مەن وزبەكستان ۇكىمەتىنىڭ وكىلدەرىمەن ەكونوميكا جانە قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ ءۇشىن كەزدەسەدى.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، امەريكا قۇراما شتاتتارى ورتالىق ازياداعى سەرىكتەستەرىمەن قارىم- قاتىناستى نىعايتۋ جانە ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ ءۇشىن ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرادى.
- ءبىز ەلدەر اراسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا سەنىم بىلدىرەمىز جانە C5+1 ديپلوماتيالىق پلاتفورماسى اياسىندا ا ق ش پەن ورتالىق ازيا سەرىكتەستىگىنىڭ ونجىلدىعىن اتاپ وتەمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارناۋلى وكىلى سەردجيو گوردى قابىلداعان بولاتىن.
پرەزيدەنت ا ق ش ساپارى اياسىندا 20-دان استام كەزدەسۋ وتكىزدى.