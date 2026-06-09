ا ق ش سوتى ترامپتىڭ ۆيزا الىمىن جويدى
استانا. قازاقپارات- ا ق ش فەدەرالدى سوتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ شەتەلدىك ماماندارعا ارنالعان جۇمىس ۆيزاسىنا 100 مىڭ دوللار الىم ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمىن زاڭسىز دەپ تاپتى.
سوت قاۋلىسىندا پرەزيدەنتتىڭ شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلگە كىرۋىن شەكتەۋگە وكىلەتتىگى بولعانىمەن مۇنداي تولەم ەنگىزۋگە قۇقىعى جوق ەكەنى ايتىلعان. سەبەبى سالىقتار مەن الىمداردى بەكىتۋ تەك كونگرەستىڭ قۇزىرىنداعى ماسەلە.
ايتا كەتەيىك، بۇل ۆيزا جەرگىلىكتى كومپانيالارعا، اسىرەسە تەحنولوگيا سالاسىنا وزگە ەلدەن جوعارى بىلىكتى مامان تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ال ترامپ اكىمشىلىگى مۇنداي جۇيە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە نۇقسان كەلتىرىپ، امەريكاندىقتاردىڭ مۇمكىندىگىن شەكتەيدى دەپ ەسەپتەيدى. اق ءۇي سوت شەشىمىمەن كەلىسپەي، اپەللياتسياعا جۇگىنەتىنىن مالىمدەدى.