ا ق ش ۆەنەسۋەلادان جوعارى بايىتىلعان ۋران شىعارۋدى اياقتادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ۆەنەسۋەلا جانە ۇلى بريتانيامەن سەرىكتەستىكتەسە وتىرىپ، حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ (ماگاتە) تەحنيكالىق قولداۋىمەن ۆەنەسۋەلا زەرتتەۋ رەاكتورىنان جوعارى بايىتىلعان ۋراندى ءساتتى تۇردە شىعاردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنە سىلتەمە جاساپ.
ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىندا ۆەنەسۋەلا ا ق ش-تىڭ تاريحي «اتوم بەيبىتشىلىك ءۇشىن» باعدارلاماسى اياسىندا ۆەنەسۋەلاعا جەتكىزىلگەن RV-1 يادرولىق زەرتتەۋ رەاكتورىنان جوعارى بايىتىلعان ۋراندى تاسىمالداۋعا دايىندادى.
مامىر ايىنىڭ باسىندا يادرولىق ماتەريال ۇلى بريتانيامەن وڭتۇستىك كارولينا شتاتىنىڭ ايكەن قالاسىنداعى ساۆاننا وزەنى الاڭىنا قاۋىپسىز تاسىمالداندى.
ماگاتە بۇل وپەراتسيادا ماڭىزدى ءرول اتقاردى، تەحنيكالىق ساراپتامانى قامتاماسىز ەتتى جانە بولشەكتەۋ پروتسەسىندە باقىلاۋشى رەتىندە ارەكەت ەتتى. ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ۆەنەسۋەلادان قاۋىپتى يادرولىق ماتەريالداردى شىعارۋ وپەراتسياسى ا ق ش- تىڭ قاۋىپسىزدىك پوزيتسياسىن جاقسارتىپ، بۇكىل الەمدەگى يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتتى دەپ حابارلادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسكە قارسى سانكسيالاردى الىپ تاستاعانى حابارلانعان بولاتىن.