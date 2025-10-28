ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى مەن مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى قازاقستانعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ الماتىعا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ساپار بارىسىندا قازاق-امەريكا قارىم-قاتىناسىنىڭ پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ ماسەلەلەرى تالقىلاناتىن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇگىن سەردجيو گور مەن كريستوفەر لانداۋ قازاقستاندا جۇمىس ىستەپ جاتقان امەريكالىق كومپانيالار باسشىلارىمەن، ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىمەن كەزدەستى.
سونداي-اق ولار الماتىداعى زاماناۋي ونەر مۋزەيىنە، «شىمبۇلاق» تاۋ شاڭعىسى كەشەنى مەن «مەدەۋ» مۇز ايدىنىنا باردى.
مارتەبەلى مەيمانداردى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ايبەك دادەباي قارسى الدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ارنايى ەلشىسى مەن مەملەكەتتىك حاتشى ورىنباسارى قازاقستانعا كەلەتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا