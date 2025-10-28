ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:27, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى مەن مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى قازاقستانعا كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ الماتىعا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландау Алматыға келді
    Фото: Ақорда

    ساپار بارىسىندا قازاق-امەريكا قارىم-قاتىناسىنىڭ پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ ماسەلەلەرى تالقىلاناتىن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

    АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландау Алматыға келді
    Фото: Ақорда

    بۇگىن سەردجيو گور مەن كريستوفەر لانداۋ قازاقستاندا جۇمىس ىستەپ جاتقان امەريكالىق كومپانيالار باسشىلارىمەن، ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىمەن كەزدەستى.

    АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландау Алматыға келді
    Фото: Ақорда

    سونداي-اق ولار الماتىداعى زاماناۋي ونەر مۋزەيىنە، «شىمبۇلاق» تاۋ شاڭعىسى كەشەنى مەن «مەدەۋ» مۇز ايدىنىنا باردى.

    مارتەبەلى مەيمانداردى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ايبەك دادەباي قارسى الدى.

    АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландау Алматыға келді
    Фото: Ақорда

    بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ارنايى ەلشىسى مەن مەملەكەتتىك حاتشى ورىنباسارى قازاقستانعا كەلەتىنىن جازعان ەدىك.

    АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландау Алматыға келді
    Фото: Ақорда
    АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландау Алматыға келді
    Фото: Ақорда

    اۆتور

    ەلميرا ورالبايەۆا

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار