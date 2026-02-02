ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:03, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    ا ق ش پرەزيدەنتى كۋبامەن كەلىسسوزدەردىڭ باستالعانىن حابارلادى

    استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش كۋبا باسشىلارىمەن كەلىسسوزدەردى باستاپ جاتقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.

    АҚШ президенті Кубамен келіссөздердің басталғанын хабарлады
    Фото: nbcnews.com

    - ءبىز كۋبامەن كەلىسسوزدەردى باستاپ جاتىرمىز، - دەدى دونالد ترامپ.

    امەريكالىق كوشباسشى بۇل مالىمدەمەنى فلوريداعا ۇشىپ بارا جاتقان Air Force One بورتىندا جاسادى. الايدا، ا ق ش پرەزيدەنتى ءوز اكىمشىلىگىنىڭ كۋبامەن كەيىنگى كەزدەگى بايلانىسى نەمەسە كەلىسسوزدەر قاشان وتكەنى تۋرالى مالىمەت بەرگەن جوق.

    بۇل مالىمدەمە كۋبانى كەلىسسوز ۇستەلىنە ماجبۇرلەۋ ءۇشىن ۆەنەسۋەلا مەن مەكسيكادان مۇناي جەتكىزۋدى توقتاتۋ جونىندەگى ا ق ش شارالارى اياسىندا جاسالدى.

    بۇعان دەيىن ترامپ كۋباعا مۇناي ساتاتىن نەمەسە جەتكىزەتىن ەلدەردىڭ بارلىق تاۋارىنا باج سالىعىن ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعانى حابارلانعان بولاتىن.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
