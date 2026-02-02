17:03, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
ا ق ش پرەزيدەنتى كۋبامەن كەلىسسوزدەردىڭ باستالعانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش كۋبا باسشىلارىمەن كەلىسسوزدەردى باستاپ جاتقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
- ءبىز كۋبامەن كەلىسسوزدەردى باستاپ جاتىرمىز، - دەدى دونالد ترامپ.
امەريكالىق كوشباسشى بۇل مالىمدەمەنى فلوريداعا ۇشىپ بارا جاتقان Air Force One بورتىندا جاسادى. الايدا، ا ق ش پرەزيدەنتى ءوز اكىمشىلىگىنىڭ كۋبامەن كەيىنگى كەزدەگى بايلانىسى نەمەسە كەلىسسوزدەر قاشان وتكەنى تۋرالى مالىمەت بەرگەن جوق.
بۇل مالىمدەمە كۋبانى كەلىسسوز ۇستەلىنە ماجبۇرلەۋ ءۇشىن ۆەنەسۋەلا مەن مەكسيكادان مۇناي جەتكىزۋدى توقتاتۋ جونىندەگى ا ق ش شارالارى اياسىندا جاسالدى.
بۇعان دەيىن ترامپ كۋباعا مۇناي ساتاتىن نەمەسە جەتكىزەتىن ەلدەردىڭ بارلىق تاۋارىنا باج سالىعىن ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعانى حابارلانعان بولاتىن.