ا ق ش قىتايدى جاڭا يادرولىق كەلىسىمگە قوسۋدى ۇسىنىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن رەسەي اراسىنداعى ستراتەگيالىق قارۋ-جاراقتى قىسقارتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ مەرزىمى اياقتالدى، ال ترامپ وعان قىتايدى قوسۋدى كوزدەپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ءبىز «س ن ۆ جاڭا كەلىسىمىنىڭ» (قۇراما شتاتتارمەن ناشار كەلىسىلگەن جانە باسقالارىمەن قاتار ورەسكەل تۇردە بۇزىلىپ جاتقان) كۇشىن ۇزارتۋدىڭ ورنىنا يادرولىق ساراپشىلارىمىزعا بولاشاقتا ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلاتىن جاڭا، جەتىلدىرىلگەن جانە جاڭعىرتىلعان كەلىسىمشارت ازىرلەۋدى تاپسىرۋىمىز كەرەك، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو سارسەنبىدە قارۋ-جاراقتى باقىلاۋ بويىنشا كەز كەلگەن جاڭا كەلىسىمگە بەيجىڭنىڭ يادرولىق ارسەنالى ا ق ش پەن رەسەيدىكىنەن ايتارلىقتاي از بولعانىنا قارامااستان قىتاي كىرۋى كەرەك دەپ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ABC News.
- پرەزيدەنت بۇعان دەيىن دە قىتايدىڭ ۇلكەن جانە تەز ءوسىپ كەلە جاتقان قورىن ەسكەرە وتىرىپ 21-عاسىردا ناقتى قارۋ-جاراقتى باقىلاۋعا ونىڭ قاتىسۋىنسىز قول جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن انىق ايتقان بولاتىن، - دەپ مالىمدەدى ماركو رۋبيو.
قىتاي س ءى م رەسمي وكىلى لين جياڭ ءوز ەلىنىڭ ءۇشجاقتى كەلىسىمگە قاتىسپايتىنىن مالىمدەدى.
- قىتاي مەن ا ق ش- تىڭ يادرولىق كۇشتەرى مۇلدەم ءار ءتۇرلى دەڭگەيدە، جانە قازىرگى كەزەڭدە قىتايدىڭ يادرولىق قارۋسىزدانۋ كەلىسسوزىنە قاتىسۋىن تالاپ ەتۋ ادىلەتسىز جانە اقىلعا سىيىمسىز، - دەپ جاۋاپ بەردى.
2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ا ق ش- قا «س ن ۆ جاڭا كەلىسىمىنىڭ» كۇشىن ءبىر جىلعا ۇزارتۋدى ۇسىندى، ونى دونالد ترامپ باستاپقىدا «جاقسى يدەيا» دەپ اتادى.
الايدا ا ق ش رەسمي تۇردە جاۋاپ بەرگەن جوق. ترامپتىڭ جاڭا كەلىسسوزگە شاقىرعان حابارلاماسىنا قاراعاندا، ول شارتتىڭ ۇزارتىلۋىن قولداعان جوق.
The New York Times گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەۋروپالىق كوشباسشىلار ۆاشينگتوننان تاۋەلسىز يادرولىق كۇشتەر قۇرۋ ماسەلەسىن تالقىلاي باستادى. جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا جانە تۇركيا باعىتتى وزگەرتۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاپ جۇرگەن باسقا دا يادرولىق ەمەس مەملەكەتتەردىڭ قاتارىندا.
بيىل ا ق ش يادرولىق ارسەنالىنا 87 ميلليارد دوللار جۇمسايدى، ونىڭ ىشىندە وقتۇمسىقتاردى جاڭعىرتۋ جانە ەسكىرگەن زىمىراندار مەن بومبالاۋشى ۇشاقتاردى قىمباتقا تۇسەتىن اۋىستىرۋ بار.
بۇعان دەيىن رەسەي مەن ا ق ش اراسىنداعى يادرولىق قارۋدى قىسقارتۋ جونىندەگى كەلىسىمنىڭ مەرزىمى اياقتالعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
س ن ۆ- III كەلىسىمى ءار تاراپ ءۇشىن ورنالاستىرىلعان ستراتەگيالىق يادرولىق وقتۇمسىقتار سانىن 1550 بىرلىكپەن شەكتەدى.
سونداي-اق قۇرلىق ارالىق بالليستيكالىق زىمىراندار مەن اۋىر بومبالاۋشى ۇشاقتار سەكىلدى جەتكىزۋ جۇيەلەرىنە شەكتەۋلەر ەنگىزدى. كەلىسىم اياسىندا دەرەكتەر الماسۋ، حابارلامالار جىبەرۋ جانە ورنىندا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ سياقتى تەكسەرۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلىپ، ءوزارا سەنىمسىزدىكتى ازايتۋعا جانە قاتە ەسەپتەۋلەردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان ەدى.