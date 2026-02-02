ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ جۇمىسى جارتىلاي توقتادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ جۇمىسى جارتىلاي توقتاپ قالدى. بۇعان كونگرەستىڭ مەملەكەتتىك مەكەمەلەردى قارجىلاندىرۋ تۋرالى شەشىمدى دەر كەزىندە قابىلداي الماۋى سەبەپ.
ەل سەناتى بيۋدجەتتى جۇما كەشكىسىن بەكىتكەنمەن، وكىلدەر پالاتاسى دۇيسەنبىگە دەيىن دەمالىسقا كەتىپ قالعان. سوعان بايلانىستى كەيبىر فەدەرالدى مەكەمەلەر سەنبىدەن باستاپ قارجىسىز قالدى. نەگىزگى كەلىسپەۋشىلىك زاڭسىز ميگرانتتارمەن كۇرەسىپ جاتقان ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنىڭ قارجىسىنا قاتىستى بولىپ وتىر.
بۇل - تولىق ەمەس، جارتىلاي شاتداۋن. اقش تاريحىندا 1977 -جىلدان بەرى مۇنداي قىسقا مەرزىمدى ۇزىلىستەر 10 رەت بولعان. ولار ەل ەكونوميكاسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتپەدى. الايدا ءۇش اي بۇرىن بولعان تولىق شاتداۋن كەزىندە امەريكا ەكونوميكاسىنا 11 ميلليارد دوللار شىعىن كەلدى. سوندىقتان ترامپ اكىمشىلىگى ەندى كەز كەلگەن ۇكىمەتتىك كىدىرىستى بولدىرماۋعا مۇددەلى.