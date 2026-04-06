ا ق ش اي بەتىنەن گەلي-3 يزوتوبىن الماقشى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش اي بەتىنەن كەلىسى ميلليونداعان دوللار بولاتىن گەلي-3 يزوتوبىن الۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى سيەتل قالاسىنداعى Interlune ستارتابىنىڭ ماماندارى مالىمدەدى.
«جاقىندا عانا اي وربيتاسىنا اتتانعان Artemis II ميسسياسى قۇندى ەلەمەنتتى جەر بەتىنە اكەلۋدىڭ دايىندىعى»، - دەيدى عالىمدار. اراعا جارتى عاسىر سالىپ، ەكيپاجى بار عارىش كەمەسىنىڭ كەلەسى ميسسياسى اي بەتىنە قونۋمەن قاتار، ونداعى پايدالى قازبالاردى بارلاۋمەن دە اينالىسۋعا مۇمكىندىك اشپاق.
قازىر سيەتلدىك كومپانيا ادام ورنىنا قىزمەت ەتەتىن روبوتتار مەن تەحنولوگيالاردى دامىتىپ، اي توپىراعىنىڭ قۇرامىنداعى يزوتوپتى ءبولىپ الۋدىڭ ءتيىمدى جولدارىن جەتىلدىرىپ جاتىر. ءساتتى بولعان جاعدايدا جەر بەتىندە وتە سيرەك كەزدەسەتىن رەسۋرس بۇرىن سوڭدى بولماعان عىلىمي جەتىستىكتەرگە جول اشۋى عاجاپ ەمەس.