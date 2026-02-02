ا ق ش 7 جىلدان كەيىن ۆەنەسۋەلاداعى ديپلوماتيالىق ميسسياسىن قايتا اشتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ جاڭا ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلى لاۋرا دوگۋ ۆەنەسۋەلاعا كەلدى. وسى ارقىلى 2019 -جىلدىڭ اقپانىنان بەرى توقتاتىلعان ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستى جانداندىردى.
بۇل قادام ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن شامامەن ءبىر اي وتكەن سوڭ جاسالدى.
- ۆەنەسۋەلاعا جاڭا عانا كەلدىم. مەنىڭ كوماندام جۇمىسقا كىرىسۋگە دايىن، - دەپ جازدى لاۋرا دوگۋ ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ەلشىلىگىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالانعان حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، ۆەنەسۋەلانىڭ بيلىكتەن شەتتەتىلگەن پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ شەشىمىمەن 2019 -جىلدىڭ اقپان ايىندا كاراكاس پەن ۆاشينگتون ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستارىن ءۇزدى.
لاۋرا دوگۋ بۇعان دەيىن نيكاراگۋا مەن گوندۋراستا ەلشى بولعان.
ەسكە سالساق، ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى ا ق ش-قا جەتكىزىلىپ، تۇتقىندالعان.
بيىل قاڭتار ايىندا نيكولاس مادۋرو بيلىكتەن شەتتەتىلگەننەن كەيىن العاش رەت ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ دەلەگاتسياسى ۆەنەسۋەلاعا باردى.