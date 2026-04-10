ە و ترامپتىڭ ورمۋز بۇعازىنا قاتىستى باستاماسىن زاڭسىز دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوميسسيا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇسىنعان ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمەلەردەن اقى الۋ تۋرالى «بىرلەسكەن كاسىپورىن» يدەياسىن قاتاڭ تۇردە قابىلدامايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ەۋروكوميسسيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق قۇقىق تەڭىزدە ەركىن ءجۇزۋ قاعيداتىن قاراستىرادى.
«حالىقارالىق قۇقىق كەمە قاتىناسىنىڭ ەركىندىگىن كوزدەيدى. بۇل ەشقانداي تولەمدەر مەن الىمداردىڭ بولماۋىن بىلدىرەدى»، - دەدى ۆەدومستۆو وكىلى.
سونداي-اق ورمۋز بۇعازى بۇكىل ادامزاتقا ورتاق سۋ جولى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
«ورمۋز بۇعازى كەز كەلگەن باسقا تەڭىز جولى سياقتى - ورتاق يگىلىك. دەمەك، ناۆيگاتسيا ەركىن بولۋى ءتيىس»، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
بۇل رەاكسيا دونالد ترامپتىڭ ا ق ش پەن يران اراسىندا بىرلەسكەن مەحانيزم قۇرىپ، ستراتەگيالىق ماڭىزى بار بۇعاز ارقىلى وتەتىن كەمەلەردەن اقى الۋ ۇسىنىسىنان كەيىن ايتىلدى.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت بۇل يدەيا ءالى تالقىلاناتىنىن مالىمدەدى.
«قازىرگى باستى مىندەت - كەمە قاتىناسىن ەشقانداي شەكتەۋسىز، ونىڭ ىشىندە تولەمدەرسىز قايتا قالپىنا كەلتىرۋ»، - دەدى ول.
قازىرگى ۋاقىتتا ورمۋز بۇعازىنداعى جاعداي كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىر. ايماقتاعى شيەلەنىس سالدارىنان تەڭىز تاسىمالىنا كەدەرگىلەر تۋىنداپ، ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ باعاسى وسكەن.
الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، پارسى شىعاناعىندا شامامەن 2000 كەمە مەن 20 مىڭ تەڭىزشى بوگەلىپ تۇر.
مالىمەتتەرگە سايكەس، يران بۇعاز ارقىلى وتەتىن ءاربىر كەمە ءۇشىن تاسىمالداناتىن مۇنايدىڭ ءار باررەلىنە 1 دوللار كولەمىندە تولەم ەنگىزگەن. تولەم يۋان نەمەسە كريپتوۆاليۋتا ارقىلى جۇرگىزىلۋى مۇمكىن.
ەۋروكوميسسيا بۇل تاجىريبەنى دە زاڭسىز دەپ سانايدى. سەبەبى ب ۇ ۇ- نىڭ تەڭىز قۇقىعى جونىندەگى كونۆەنسياسى قاراپايىم ترانزيت ءۇشىن اقى الۋعا تىيىم سالادى. تولەم تەك ناقتى قىزمەت كورسەتىلگەن جاعدايدا عانا رۇقسات ەتىلەدى.
سونىمەن قاتار ەۋروكوميسسيا جەكە كومپانيالاردىڭ بۇل تالاپتاردى ورىنداۋ نەمەسە ورىنداماۋ ماسەلەسىن وزدەرى شەشەتىنىن اتاپ ءوتتى.