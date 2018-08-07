WTA reıtıngi: Iýlıa Pýtınseva TOP-50 qataryna kirdi

WTA reıtıngi: Iýlıa Pýtınseva TOP-50 qataryna kirdi
11:30, 07 - تامىز 2018
ASTANA. QazAqparat - WTA 6 tamyz kúni tennısshilerdiń jańa reıtıngin jarıalady. Qazaqstandyq Iýlıa Pýtınseva eki saty joǵarylap, álemniń úzdik 50 tennısshiniń qataryna kirdi, dep habarlaıdy «SPORTINFORM» SAA.
Eske sala keteıik, Pýtınseva ótken aptada Vashıngtondaǵy týrnırdiń shırek fınalyna deıin baryp, reseılik Svetlana Kýznetsovaǵa ese jibergen bolatyn.
Zarına Dıas 63-satyda tur. Al eki oryn joǵary kóterilgen Elena Rybakına 189-orynǵa turaqtady.
Tizimniń úzdik ondyǵy ózgerissiz qaldy.
WTA reıtıngi. 6 tamyz
1 (1). Sımona Halep (Rýmynıa) - 7511.
2 (2). Karolına Voznıaskı (Danıa) - 6660.
3 (3). Sloan Stıvens (AQSH) - 5492.
4 (4). Anjelıka Kerber (Germanıa) - 5305.
5 (5). Elına Svıtolına (Ýkraına) - 5020.
6 (6). Karolın Garsıa (Fransıa) - 4680.
7 (7). Garbıne Mýgýrýsa (Ispanıa) - 4535.
8 (8). Petra Kvıtova (Chehıa) - 4505.
9 (9). Karolına Plıshkova (Chehıa) - 4485.
10 (10). Iýlıa Gıorges (Germanıa) - 3900.