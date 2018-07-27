Shymkent avtokólikterine «17» nómiri berile bastady

Shymkent avtokólikterine «17» nómiri berile bastady
«17» sandyq belgilik nómirdiń alǵashqy ıeleri avtokólikterin mamandandyrylǵan HQO-da rásimdeýde. Olarǵa Shymkenttiń 8 HQO-symen birge, memlekettik korporatsıanyń 25 front-ofısi qyzmet kórsetedi. Solardyń biri - avtokólik quraldaryn tirkeý jáne júrgizýshi kýáligin berý memelkettik qyzmet túrlerin kórsetetin mamandyrylǵan ortalyq. Odan bólek, avtojúrgizýshiler kólikterin Túrkistan jáne Saıram aýdandaryndaǵy mamandandyrylǵan HQO sektory arqyly tirkeýine bolady», - delingen «Azamattarǵa arnalǵan úkimet» memlekettik korporatsıasy» KE AQ Túrkistan oblysy boıynsha fılıalynyń baspasóz qyzmeti taratqan habarlamada.
Eske sala keteıik, buryn Shymkent qalasynyń avtokólikterine «17» memlekettik nómiri berilip, júrgizýshi kýálikterine «Y» lıteri basylatyndyǵy týraly habarlanǵan bolatyn.