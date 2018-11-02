Qazaqstan Doing Business reıtınginde 8 saty joǵarylady

Qazaqstan Doing Business reıtınginde 8 saty joǵarylady
Qazaqstan bir jyldyń ishinde birden 8 saty joǵarylap, 28-orynǵa ornalasty. Byltyr bizdiń el 36-orynda bolatyn.
Bıylǵy reıtıngtiń úzdik ondyǵynda retimen Jańa Zelandıa, Sıngapýr, Danıa, Gonkong (Qytaı), Koreıa Respýblıkasy, Grýzıa, Norvegıa, AQSH, Ulybrıtanıa jáne Makedonıa syndy elder tur. Tizim sońynda Somalı ornalasqan.
Aıta keteıik, bıylǵy tizimde Qazaqstan Ispanıa, Reseı, Fransıa, Túrkıa, Japonıa, tipti Qytaı sekildi alpaýyttardy artqa tastaǵan.
Doing Business baıandamasy osymen 16-shy ret jarıalanyp otyr, ol 190 eldi qamtıdy. Baıandamada bıznesti júrgizýge meılinshe múmkindik beretin nemese kedergi jasaıtyn retteý normalary zertteledi. Onyń ishinde kásiporyndar salý, bıznes júrgizý, syrtqy saýda qyzmetin iske asyrý, salyqtardy tóleý, sondaı-aq ınvestorlardyń quqyǵyn qorǵaý sıaqty baǵyttar da túgel qamtylady.
Reıtıngte 190 saty bar. Eldiń osy reıtıngtegi orny neǵurlym joǵary bolsa, onda bıznesti júrgizýge jasalǵan múmkindikter, kásipkerlik orta, kásiporyndar ashý men júrgizýdiń jaǵdaılary da soǵurlym jaqsy degen sóz. Ár eldiń orny on baǵyt boıynsha anyqtalady. Árbir baǵyt birkelki ındıkatorlyq mánge ıe birneshe kórsetkishten turady.