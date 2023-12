ەلىمىزدە جاڭا IT ەكو- جۇيە قۇرىلادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا جاڭا IT جۇيە، الاڭ قۇرىلماق. بۇل تۋرالى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءبىز GovTech دەگەن جاڭا ەكو- جۇيە، پلاتفورما قۇرامىز. ول جەرگە كەز كەلگەن باعدارلاماشى كىرىپ، ءوز جوباسىن جۇكتەپ، ۇسىنا الادى. ول ءۇشىن ارنايى ءوتىنىش بەرۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل وتاندىق IT ماماندارىنا بەرىلىپ وتىرعان جاڭا مۇمكىندىك. ياعني ءوز يدەياسى مەن مۇمكىندىگىن پورتال ارقىلى ۇسىنا الادى. سول ارقىلى باعدارلاماشى پايدا تاپسا، ال مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسى جەتىلە تۇسەدى. بۇنى وتاندىق IT سالاسىنداعى ەركىندىك دەپ ءتۇسىنۋ كەرەك. بۇل دەگەنىمىز ءاربىر قازاقستاندىق ازامات اۋىلدا، قالادا جۇرسەدە مەملەكەتتىك قىزمەت پەن IT سالاسىنا ءوز ۇلەسىن قوسا الادى دەگەندى بىلدىرەدى»، - دەدى باعدات مۋسين «اشىق الاڭ» تەلەباعدارلاماسى ەفيرىندە.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە وتاندىق IT مامانداردىڭ الەۋەتى زور، مۇمكىندىگى مول.

«مەن مينيستر رەتىندە جاي وتىرعان جوقپىن، مەن جالپى جاعدايدى تۇسىنەم جانە بىلەم. ءبىز وزىندىك IT ينفراقۇرىلىم قۇرامىز جانە ونى باسقارىپ، مەڭگەرە الامىز. ءبىزدىڭ قويىلىپ وتىرعان مىندەت، ءبىلىم مەن بىلىكتىلىگىمىزدى جەتىلدىرىپ، دامىتۋ»، - دەيدى ول.

بۇعان دەيىن مينيستر EGOV مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ جۇيەسى ساتىلادى دەگەن اقپاراتقا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرگەن ەدى. ودان بولەك، ب. مۋسين وتكەن جىلى كوپشىلىكتى مازالاعان 42500 تەڭگە مەملەكەتتىك قولداۋ اياسىنداعى داۋ- دامايدىڭ سالدارى مەن استارىن ءتۇسىندىرىپ ءوتتى.