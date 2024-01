قازاقستاندا بالالاردى زورلىق-زومبىلىقتان قورعايتىن IT جوبالار بايقاۋى باستالدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - UNISEF بالالار قورى مەن Astana Hub تەحنوپاركى قۇرعان الەۋمەتتىك يننوۆاتسيالار زەرتحاناسى الەۋمەتتىك IT جوبالارعا بايقاۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

الەۋمەتتىك يننوۆاتسيالار زەرتحاناسى قازاقستاننىڭ IT ماماندارىن الەمدەگى بالالاردى زورلىق- زومبىلىقتان جانە كەمسىتۋدەن قورعاۋعا شاقىرادى.

«ەگەر ءسىز IT مامانى بولساڭىز نەمەسە الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋ جولىن تاپساڭىز، ادامزات ءسىزدىڭ شەشىمدەرىڭىزگە مۇقتاج بولىپ وتىر. ياعني، الەۋمەتتىك يننوۆاتسيالار مەن IT- شەشىمدەردىڭ كومەگىمەن بۇكىل الەمدەگى بالالاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا بولادى. Social Innovation Lab زەرتحاناسى IT ماماندارى اراسىندا وتباسى جانە بالالار كەدەيلىگى، بالالار اراسىنداعى جاراقات، مەكتەپكە دەيىنگى جانە مەكتەپ ءبىلىمىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ، بالالارعا قاتىستى زورلىق- زومبىلىق باعىتتارى بويىنشا سايىس جاريالايدى» ، - دەلىنگەن Astana Hub حابارلاماسىندا.

تەحنوپاركتىڭ حابارلاۋىنشا، UNISEF ۆەنچۋرلىق قورى ۇزدىك جوبالاردى قارجىلاندىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى جانە Astana Hub جوبانى اكسەلەراتسيالاۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنادى.

بايقاۋ تۋرالى تولىق اقپاراتتى silab.kz سايتىنان تابۋعا بولادى.