داعدارىسقا قارسى شارالارعا IT ويىنشىلارىن تارتۋ وتە ماڭىزدى - اسقار جۇماعاليەۆ

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيا جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى اسقار جۇماعاليەۆ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ مالىمدەمەسىنە وراي پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

« IT نارىق ەل پرەزيدەنتىنىڭ وسىناۋ مالىمدەمەسىن كۇتكەنىن بىلەمىن جانە ولار مەملەكەت باسشىسى ايتقان قولداۋ شارالارىنا قۋاندى. ارىپتەستەرىمنىڭ نازارىن اسىرەسە، مىنا ەكى باستى ماسەلەگە اۋدارعىم كەلەدى. ءبىرىنشى - ەڭبەكاقى تولەۋ قورىنان اۋدارىمدار مەن سالىق تولەمدەرىنەن بوساتۋ تۇرىندە سالاعا قارجىلىق قولداۋ كورسەتۋ. مۇنداي قادام IT كومپانيالارعا وسىناۋ قيىن كەزەڭدە جوعارى ساناتتى مامانداردى ۇستاپ قالۋعا، جۇمىس ىستەۋىن جالعاستىرىپ، ەلدەگى سيفرلاندىرۋدى ىلگەرلەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىندىگىنە سەنىمدىمىن»، - دەپ جازدى مينيستر Facebook پاراقشاسىندا.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەكىنشىدەن، داعدارىسقا قارسى شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىنا جەرگىلىكتى شاعىن جانە ورتا بيزنەستى، ونىڭ ىشىندە IT ويىنشىلارىن تارتۋ بارىنشا ماڭىزدى.

«ماسەلەن، مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە قازاقستاندىق IT كومپانيالاردى الەۋمەتتىك قولداۋعا بولىنگەن قاراجاتتىڭ ماقساتقا ساي جۇمسالۋىن مونيتورينگىلەۋدىڭ ءتيىمدى تەتىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن پلاتفورما ازىرلەۋگە تارتۋدى تاپسىردى. IT ماماندارىمىزدى وسىناۋ جۇمىسقا بەلسەندى تۇردە قوسىلۋعا شاقىرامىن. بۇل ماڭىزدى، دەگەنمەن، IT كوپانيالار وزدەرىنىڭ لايىقتى ەكەندىكتەرىن پاش ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىر عانا كەيس ەمەستىگىنە سەنىمدىمىن»، - دەدى اسقار جۇماعاليەۆ.