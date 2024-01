موڭعوليالىق قازاق جىگىتى IT سالاسىندا 5 مىڭ مامان دايىنداپ شىعاردى - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق-قا شولۋ

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقپارات» ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.

كيش ارالىنداعى جەراستى قالاسى - «فارس»

تاريحى 2500 -جىلدان اساتىن بۇل ەجەلگى جەراستى قالاسى جەر بەتىنەن 16 مەتر تەرەڭدىكتە ورنالاسقان الەمدەگى جالعىز مارجان ارالى، ياعني كيشتىڭ جۇرەگىندە. بۇل تۋرالى وسى اپتادا Рarstoday اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.

اقپارات كوزىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بۇل قالا تۋننەل سىندى جانە توبەسى تابيعي مارجاندار مەن ايعۇلاقتارعا تولى. بۇل جەراستى قالاسىنىڭ توبەسىنىڭ بيىكتىگى - 8 مەتر. كيش - يراننىڭ پارسى شىعاناعىندا ورنالاسقان ەڭ ادەمى ارالدارىنىڭ ءبىرى. كوگىلدىر تەڭىز، تەڭدەسسىز مارجان ءارى قۇمدى جاعالاۋلار، ءتۇرلى- ءتۇستى بالىقتار مەن سۋ جانۋارلارى، پالما اعاشتارى بۇل ارالعا ەرەكشە كورىنىس سىيلايدى.

ال جەر استى كارزين قالاسى كوپشىلىكتىڭ نازارىن وزىنە تارتادى. كيش ارالى مەن ونىڭ جاعالاۋلارىنىڭ ءبىر بولىگىندە مارجاندار كوپ بولعاندىقتان ونىڭ ماڭىنداعى تەڭىزدىڭ سۋى ءمولدىر بولىپ كەلەدى. سول سەبەپتى ارالدا كوپتەگەن تۋريستەردى بايقاۋعا بولادى. ونىڭ ۇستىنە، كيش ارالى ەركىن ساۋدا ايماعى بولىپ تابىلادى. سوندىقتان يراننىڭ تۋريزم جانە ساۋدا بايلانىسىنىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق ايماعى.

كادىربەك سايلاۋ ۇلى: ءبىز IT قىزمەتتەرىمىزدى كلاسسيكالىق دەڭگەيگە جەتكىزەمىز - kaznews.mn

سوڭعى جىلدارى ساندىق جۇيەگە كوشۋ تۋرالى كوپ ايتىلىپ، سول ءۇشىن الەمنىڭ دامۋشى ەلدەرى كوپتەگەن تالپىنىستار جاساپ جاتقانى بەلگىلى. جاڭا تەحنولوگيانى ءتيىمدى پايدالانا الماعاندار زامان كوشىنەن قالىپ جاتقاندىقتان، كومپانيالار جەدەل اقپاراتتىق تەحنولوگيانىڭ سوڭعى جەتىستىكتەرىن پايدالانىپ، ءىسىن ىلگەرى باستىرۋدا.

موڭعولياداعى سونداي كومپانيالاردىڭ باستى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى - ءوز سالاسىنان ويىپ ورىن العان «Empasoft» كومپانياسى. وسى اپتادا موڭعوليالىق kaznews.mn اقپارات پورتالى اتالعان كومپانيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى كادىربەك سايلاۋ ۇلىمەن سۇحباتتاسىپ، كومپانياسىن قانداي تاسىلمەن باسقاراتىنى جايلى كولەمدى ماتەريال جاريالادى.

ك. سايلاۋ ۇلى تۇركيادا اقپاراتتىق تەحنولوگيا ماماندىعىن يگەرىپ كەلگەن سوڭ جەكە كومپانيا قۇرىپ، «Empasoft Academy» ارقىلى بۇگىنگە دەيىن وسى سالادا 5000 داي مامان دايىنداعان. بۇل اكادەميانى بىتىرگەندەر الەمدىك جوعارى تەحنولوگيالىق كومپانيالاردا جۇمىس ىستەپ، موڭعول ەلىنىڭ ىسكەرلىك سالاسىنىڭ ءاربىر تارماعىندا بىلىكتىلىگىن جۇمساپ، بيىك ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىپ ءجۇر، دەپ جازادى موڭعوليالىق ب ا ق.

كادىربەك سايلاۋ ۇلى اقپاراتتىق تەحنولوگيا كومپانياسىن قالاي قۇرعانى تۋرالى كەڭىنەن توقتالادى.

ونىڭ ايتۋىنشا، IT سالاسىنداعى اتقارعان ىستەرى ەلدىڭ دامۋىنا وزىندىك ىقپالىن تيگىزۋدە. «اقپاراتتىق تەحنولوگيا (IT) كۇن سايىن وزگەرىپ، دامىپ وتىراتىندىقتان ءبىزدىڭ جۇمىسىمىز سوعان سايكەس ديناميكالىق قوزعالىستا بولادى. شاعىن اداممەن ءونىمدى ەڭبەك ەتۋدى ماقسات تۇتىپ، 13 جىل ىشىندە وسى سالاعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوستىم دەپ ايتا الامىن» دەيدى IT مامانى.

ك. سايلاۋ ۇلى تۇركيانىڭ انكارا قالاسىندا اقپاراتتىق تەحنولوگيالار باعىتىنداعى جوعارى وقۋ ورنىن ءبىتىرىپ كەلگەن سوڭ وسى باعىتتا ءبىلىم بەرەتىن ينستيتۋتتار مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وقۋ ساپاسى ناشار بولۋمەن قاتار ارنايى ءبىلىم بەرەتىن ورىندار از ەكەنىن بايقاعان. سوندىقتان تۇركيادا بىرگە وقىعان دوسىمەن بىرلەسىپ، 2006 -جىلى اقپاراتتىق تەحنولوگيالار وقىتۋ ورتالىعىن اشىپ، كومپانيانى «Empasoft» دەپ اتاعان. سونىڭ ناتيجەسىندە بۇگىنگە دەيىن مەملەكەتتىك سەرتيفيكاتپەن 5000 داي ينجەنەر- مامان ازىرلەپ، «Empasoft Academy» دەڭگەيىنە جەتكىزگەن.

«ءبىز تەحنولگيالىق وقىتۋمەن قاتار مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە IT كەڭەس بەرۋ قىزمەتىن ۇسىنامىز، ديجيتال ترانسفورماتسيالاۋ، اقپاراتتىق تەحنولوگيا جانە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن شەشىپ بەرىپ، بۇلتتىق ەسەپتەۋ (Cloud computing) تەحنولوگياسىن ەنگىزۋدەمىز. سونداي- اق الەمگە تانىمال باعدارلامالارمەن قامتاماسىز ەتۋشى 20 كومپانيامەن بىرلەسىپ، ونىمدەرىن تاراتامىز»، - دەيدى IT مامانى.

«جۇمىس ءتاسىلىڭىز قانداي؟ ورتاشا تاۋلىكتىك جۇمىس كۇنىڭىز قالاي وتەدى؟» دەگەن ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن كادىربەك سايلاۋ ۇلى ءار ماماندى دۇرىس باعالاي ءبىلۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى.

«ادامدى باسقارۋ دەگەنىمىز - ونى قالاي باعالايتىنىڭىزعا تىكەلەي قاتىستى ۇعىم. دۇرىس باعالاي بىلسەڭىز، ادام جۇمىسىنان كۇش-قۋات، ءلاززات الاتىندىقتان قۇرمەتتەۋ مەن سىيلاتا ءبىلۋدى ماڭىزدى سانايمىن. ادامدارمەن جىلى، دۇرىس قاتىناس جاساۋعا تىرىسامىن. ولاردى تىڭداپ، ءتۇسىنىپ، ورنىنا ءوزىڭدى قويىپ، كەمشىلىگىنەن گورى ارتىقشىلىعىنا نازار اۋدارعان ءجون. تاجىريبەگە قاراعاندا وسىنداي تاسىلمەن جۇمىس جۇرگىزە بەرسە، ءبىرازدان كەيىن ادامنىڭ وسال تۇسى دا بايقالماي قالادى» دەيدى كومپانيا باسشىسى.

ونىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا تالاپتارىنا ساي كەلىپ، قۇرامعا ەنگەن ادام جۇمىس ىستەي المايدى دەگەن بولمايدى. كەرىسىنشە، ونى پايدالانا الماۋىمىز مۇمكىن. «ول ماسەلە مەن جانە مەنىڭ جۇمىسشىلارىممەن تەز ءتىل تابىسىپ كەتۋىمە بايلانىستى بولادى» دەيدى ول.

كادىربەك ءوزىنىڭ كوپ قولداناتىن، پايدالانۋعا قۇشتار جۇمىس قۇرالىن، سونداي- اق قولدانبالى باعدارلامالارى قانداي ەكەنىن ايتادى.

«ءبىز «Microsoft» - تىڭ بۇلتتىق تەحنولوگيالارىنىڭ كەشەندى باعدارلامالارىن پايدالانامىز. ۇلكەن داتا (Big data) ءوندىرىلىپ جاتقان قازىرگى زاماندا كەز كەلگەن كومپانيا اقپاراتىن جوعالتىپ الۋ قاۋپى بار بولعاندىقتان «Microsoft Office 365» باعدارلاماسىن قولدانامىز. سونداي- اق Microsoft، Microsoft Teams، Outlook تەردى دە قاجەتكە جاراتامىز. ودان باسقا What3words, Shazam, Telegram, Skyscanner قاتارلى اپپليكەيشندەر تۇراقتى قولدانىسىمدا بار»، - دەيدى كادىربەك سايلاۋ ۇلى.

اتالعان كولەمدى ماتەريالدا IT مامانى بولۋدىڭ ءوزى بىلەتىن كوپتەگەن سىرلارىمەن كولىسەدى. ول قازىرگى باستى ماقساتتارى IT قىزمەتتەرىن كلاسسيكالىق دەڭگەيگە جەتكىزۋگە كۇش سالىپ وتىرعانىن ايتادى.

«ءبىز IT قىزمەتتەرىمىزدى كلاسسيكالىق دەڭگەيگە جەتكىزۋگە تالپىنۋ ۇستىندەمىز. وسى ماقساتتا كابينەتتىك وقىتۋمەن قاتار ونلاين جۇيەگە كوشىپ، جاڭا پلاتفورمانى دامىتىپ، كونتەنت دايىنداۋدامىز. بۇل پلاتفورمانى وسى ايدىڭ اياعىندا الەۋمەتكە تانىستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ۇيىم مەكەمەلەر ءۇشىن ساندىق ترانسفورماتسيالاۋ دەگەنىمىز تەك تەحنولوگيالىق ەمەس، 100 پايىز ادامداردىڭ تۇتىنۋى مەن ءبىلىم دارەجەسىنە بايلانىستى بولعاندىقتان وڭايعا تۇسپەيدى. تەحنولوگيا جىلدام دامىسا دا، ادامداردىڭ ونى يگەرۋى باياۋ. سوندىقتان تەحنولوگيالىق كەشەندى كونتەنتتى ونلاين جۇيەسىندە تاراتۋ ازاماتتاردىڭ تەحنولوگيالىق ءبىلىمىن جەتىلدىرۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى ءتاسىلى دەپ ويلاپ، بۇل جوبانى قولعا الىپ وتىرمىز. كەلەشەكتە بۇلتتىق تەحنولوگياعا باسا نازار اۋدارماقپىز. قازىرگى كەزدە كىم اقپاراتتىق تەحنولوگيالىق ارتىقشىلىقتاردى قولدانىسقا ەنگىزەدى، سول تابىسقا جەتىپ وتىر. باسقاشا ايتساق، XXI عاسىرداعى كەز كەلگەن كاسىپتىڭ كەلەشەگى تەحنولوگيانى قالاي ۇتىمدى پايدالانىپ، ساندىق ترانسفورماتسيالانۋىنا قاتىستى بولادى. مىسالى، سوڭعى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ تاۋ- كەن سالاسى كومپانيالارى بىزگە سۇرانىس جاساپ، سەرۆيس الاتىن بولدى» دەپ ويىن تۇيىندەيدى «Empasoft» باسشىسى.

قازاقستان جىلى اياسىندا تاشكەنتتە «جاپون كۇزى» ءوتتى – ءو ز ا

بيىلعى وزبەكستانداعى «قازاقستان جىلى» اياسىندا كوپتەگەن شارالار ۇيىمداستىرىلىپ جاتقانى بارشاعا ايان. سول شارالاردىڭ جالعاسى رەتىندە تاعى دا ونەرسۇيەر قاۋىم ءۇشىن «دەگدار» گۋمانيتارلىق قورى جانە JTI كومپانياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «جاپون كۇزى» فەستيۆالى وتكەن.

بۇل تۋرالى وسى اپتادا وزبەكستاننىڭ «ءوزا» مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى حابارلاعان بولاتىن.

«مۇندا سىزدەر تەك جاپون ەلىنىڭ ءداستۇرلى مۋزىكالىق سازىمەن تانىسىپ قانا قويماي، الەمدىك كلاسسيكا مەن دجاز مۋزىكالارىنان ءلاززات الاسىز. ويتكەنى بۇل فەستيۆالدە الەمگە ايگىلى جاپوندىق ورگانيست مۋزىكاشى كەيكو ينوۋە، «مۋزىكالىق ارا» دەپ اتالاتىن ەرەكشە مۋزىكالىق اسپاپتا وينايتىن مۋزىكانت ساكيتا حادجيمە، سونداي-اق قازاقستانداعى ۇزدىك ەتنو- فولكلورلىق انسامبلدەردىڭ ءبىرى «استانا سازى» مەن وزبەك ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتارىمەن ونەر كورسەتەتىن «Registan» ونەر ۇجىمى قاتىستى» دەپ جازادى وبەكستاندىق باسىلىم.

اتالعان فەستيۆال وزبەكستان مەملەكەتتىك كونسەرۆاتورياسىنىڭ ورگان زالىندا 24 قىركۇيەك كۇنى ءوتتى.

بەيجىڭدەگى وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ نىشاندارى تاڭدالدى - «جەنمين جيباو» (People Daily)

الەمنىڭ 35 ەلىنىڭ ديزاينەرىنەن كەلگەن 6 مىڭعا جۋىق ۇلگىدەن پاندا مەن قىتايلىق قولشام تاڭداپ الىندى، دەپ حابارلايدى People Daily. پاندانىڭ اتى - بيڭ دۋن دۋن (مۇز كريستالدى پاندا - اۆت. ) . ءبىرىنشى يەروگليف قىتاي تىلىندەگى ماعىناسى «مۇز» ياعني، ول تازالىق پەن كۇش دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.

وليمپيادا ۇيىمداستىرۋشىلارى نىشاندى «مۇزداي كوستيۋم كيگەن ول (پاندا) التىن جۇرەكتى جانە بارلىق سپورت تۇرلەرىن جاقسى كورەدى»، - دەپ سۋرەتتەيدى.

جوسپارلانعانداي، بيڭ دۋن دۋن سپورتشىلاردىڭ مىقتى دەنەسىن جانە شەكسىز وليمپيادالىق رۋحتى بىلدىرەدى.

پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ سيمۆولى قىزىل ءتۇستى قىتايلىق ءداستۇرلى شام سيۋ رونگونگ بولدى. ونىڭ ەسىمىندەگى العاشقى تاڭبا اۋدارمادا «قار» دەگەندى بىلدىرەدى.

«ول شام ءبىزدىڭ جۇرەگىمىزدى جىلىتىپ جىبەردى»، - دەدى 2022 -جىلعى وليمپيادانىڭ ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى.

اتالعان شاراعا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ ورىنباسار ءتوراعاسى، XXIV قىسقى وليمپيادا ويىندارى باسشىلىق ەتۋ گرۋپپاسىنىڭ باستىعى جانە حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى قاتىناستى.

ايتا كەتەيىك، قىسقى وليمپيادا 2022 -جىلى 4-22 -اقپان ارالىعىندا، پاراليمپيادا ويىندارى 4-13 -ناۋرىز ارالىعىندا قىتاي استاناسى بەيجىڭدە وتەدى. وليمپيادا ويىندارىندا جۇزدەن استام مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى

مۇرات داكەي ۇلى سالىنىپ جاتقان ءبىرقاتار نىسانداردى ارالادى - KAZNEWS

موڭعوليا ۇلى قۇرىلتاي دەپۋتاتى مۇرات داكەي ۇلى ءوز باستاماسىمەن سالىنىپ جاتقان ءبىرقاتار نىسانداردى ارالاپ قايتتى. بۇل تۋرالى موڭعوليالىق KAZNEWS اقپارات پورتالى حابارلاعان بولاتىن.

«ۇلى قۇرىلتاي دەپۋتاتى م. داكەي ۇلى ءوزى سايلانعان اۋماعىندا حالىقپەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىپ، كوپشىلىكتىڭ وي- پىكىرىن تىڭدادى. سونىمەن قاتار، ءوز باستاماسىمەن سالىنعان ءدەلۇۇن سۇمىنى مەكتەبىنىڭ 150 بالاعا ارنالعان جاتاقحاناسىنىڭ جۇمىسىمەن جانە جاڭادان سالىنىپ جاتقان مادەنيەت ورتالىعى، ورتالىق مونشا قۇرىلىسىمەن تانىستى» دەپ جازدى موڭعوليالىق باق.

قىتاي رەجيسسەرىنە «ومىرلىك تابىس» جۇلدەسى بەرىلەدى - TRT

26- رەت وتكەن التىن كوزا حالىقارالىق فيلم فەستيۆالىندە قىتايلىق كينورەجيسسەر شيە في «ومىرلىك تابىس» جۇلدەسىن الادى، دەپ جازادى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى.

«ادانا قالا اكىمشىلىگىنەن جاسالعان جازباشا مالىمدەمەگە قاراعاندا بەرلين فيلم فەستيۆالىندە التىن ايۋ جانە كۇمىس ايۋ جۇلدەلەرىن جەڭىپ العان رەجيسسەر شيە في 23-29 -قىركۇيەكتە ۇيىمداستىرىلاتىن فەستيۆالگە قوناق بولادى. التىن كوزا حالىقارالىق فيلم فەستيۆالىندە فيلمدەرى توپتىق كورسەتىلەتىن رەجيسسەر شيە فيگە «ومىرلىك تابىس» جۇلدەسى بەرىلەدى. شيە في فەستيۆال اياسىندا ۇيىمداستىرىلاتىن ءىس-شارادا قىتاي كينوسىن بۇگىنگى تابىسقا جەتكىزگەن پروتسەسس جانە كينەماتوگرافيا تۋرالى باياندايدى» دەپ جازادى تۇركيالىق ب ا ق.

اۆتور: بەيسەن سۇلتان ۇلى