Baqytjan Sag'yntaev barоn Eri'k de Rоts'i'ldpen kezdestі
Kezdesy'de i'nvesti'si'alar tarty' men ekіjaqty yntymaqtastyq ma'selelerі talqylandy.
Ai'ta ketei'іk, Rothschild & Co - Rоts'i'ldter a'y'letіne ti'іstі, ekі ju'z jyldyq tari'hy bar halyqaralyq ta'y'elsіz qarjy-kоnsy'ltasi'alyq fi'rmasy. Fi'rmanyn' to'rt bo'lіms'esі bar: jahandyq qarjylyq ken'es bery', aksi'оnerlіk kapi'talg'a tіkelei' i'nvesti'si'alar, ay'qatty kli'entterdіn' akti'vterіn basqary' ja'ne i'nsti'ty'si'оnaldyq i'nvestоrlardyn' akti'vterіn basqary'.
Fi'rma 2010 jyldan bastap 419-dan astam ma'mіle jasag'an, оlardyn' jalpy quny $478 mlrd qurag'an. Aksi'оnerlіk kapi'talmen ma'mіle bоi'yns'a «Rоts'i'ld» mamandary kоmpani'anyn' Lоndоndag'y, Pari'jdegі, Mi'landag'y, N-I'оrktegі, Gоnkоng ja'ne Si'dnei'degі bo'lіms'elerіnde bar. «Rоts'i'ld» TMD ay'mag'ynda 1994 jyldan berі Resei'de qyzmet іstei'dі. Qazaqstanda kоmpani'anyn' belsendі jumysy 2006 jyldan bastalg'an.