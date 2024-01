امەريكالىق اسىراپ العان قازاقستاندىق قىز ا ق ش- تا اكتريسا اتاندى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات- 16 - جاستاعى قاراعاندى تۋماسى ستەللا سميت The CW ارناسىنان كورسەتىلەتىن DC كوميكستەرىنىڭ كەيىپكەرىنە نەگىزدەلگەن «قارا نايزاعاي» (Black Lightning) سەريالىنا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات BaigeNews.kz كە سىلتەمە جاساپ.

ول قازان ايىندا باستالعان تەلەحيكاياىنىڭ ءۇشىنشى ماۋسىمىندا ءجاسوسپىرىم گرەيستىڭ ءرولىن وينايدى. گرەيس بولاشاقتا وتە قۋاتتى كۇشكە يە ايەل بولادى. فيلمدەگى گرەيستىڭ ەسەيگەن كەزىن شانتال تيۋي سومدايدى.

تەلەحيكايا ەرجۇرەك «قارا نايزاعايدىڭ» ءومىرى جانە وتباسى تۋرالى باياندايدى.

ايتا كەتەرلىگى، بۇل بويجەتكەننىڭ كينوداعى العاشقى ءرولى ەمەس: بالا كەزىنەن باستاپ ول جارنامالارعا، فيلمدەرگە ءتۇسىپ كەلگەن، ونىڭ العاشقى ءرولى «قىز بالا مەن ونىڭ زومبيى» (A girl and her zombie) .

ستەللا سميتتىڭ ءومىربايانىندا ول Black Lightning فيلمىندەگى ءرولى ارقىلى تانىمال ازيالىق- امەريكالىق اكتريسا بولعاندىعى كورسەتىلگەن، سونداي- اق 2020 -جىلى ول كەيىپكەرىن سومداعان Stargirl فيلمى شىعادى.

سونىمەن قاتار جاس اكتريسانىڭ قورجىنىندا Dekiru قىسقا مەتراجدى جانە The Three Stones (2017) ، Pajama Warfare (2017) ، A Girl and Her Zombie (2016) ، Crimes and Mister Meanors (2015) ، Test Group (2015) ، Doritos: The Fundraiser II (2014) ، The Games That Children Play (2014) ، Headed South for Christmas (2013) ، Secured Tightly (2013) سەكىلدى فيلمدەردەگى رولدەرى بار.

قاراعاندىلىق قىزدىڭ وگەي اتا- اناسى Liberty مەن لاۋرا سميت 2004 -جىلى ونى اسىراپ العانان كەيىنگى كۇندەرىن ەڭ باقىتتى ساتتەرى دەپ ەسەپتەيدى.

قازاقستاندا قىزدىڭ اتى باسقاشا بولعان، لاۋرا مەن ليبەرتي قىزدارى اكتەرلىك جولدى تاڭدايتىنىن سەزگەندەي ونى «ترامۆايدىڭ تىلەگى» اتتى تۋىندىداعى كەيىپكەر ستەللا كوۆالسكيدىڭ قۇرمەتىنە سولاي اتاعان.

ستەللا بالا كەزىنەن باستاپ مودەل بولىپ جۇمىس ىستەي باستادى. قىزدىڭ اناسى مەن اكەسى وعان بارىنشا كومەكتەستى. كىشكەنتاي كەزىنەن باستاپ ونىڭ ارتىستىك قابىلەتىن كورگەننەن كەيىن ولار قىزدارىن اكتريسا بولۋ ارمانىن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن اكتەرلىك شەبەرلىك كۋرستارىنا بەرەدى.

ونىڭ العاشقى جۇمىستارىنىڭ ءبىرى - Stevie B’s پيتستسەرياسىنىڭ جارناماسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى، سول كەزدە ول سەگىز جاستا بولعان.

ايتا كەتەيىك، ونىڭ سۋرەتى بار جارنامالىق پوستەردى 1996 - جىلدان بەرى ءوز بيزنەستەرىن جۇرگىزىپ كەلە جاتقان ستيۆيدىڭ اعالارى ءالى كۇنگە دەيىن قولدانىپ كەلەدى.

امەريكاندىق ءوزىنىڭ قازاقستاندىق جەرلەستەرى Paradigm Talent Agency مەن Cohen Entertainment اگەنتتىكتەرىمەن كەلىسىمشارتقا قول قويدى.

قىركۇيەك ايىندا ستەللا ب ا ق پەن كوڭىل كوتەرۋ يندۋسترياسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءىرى وداعى SAG- AFTRA نىڭ مۇشەسى بولدى. SAG- AFTRA ۇيىمىنا 160 مىڭ ا ق ش- تىڭ مەديا جانە كينو كاسىبيلەرى مۇشە.