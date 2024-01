كولۋمبيا ۋنيۆەرسيتەتى كىتاپحاناسىنان قازاق تاريحىنا قاتىستى كىتاپتار تابىلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ب ۇ ۇ- داعى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلىنىڭ كەڭەسشىسى ءانۋار جايناقوۆ كەشە الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا نيۋ- يوركتە كولۋمبيا ۋنيۆەرسيتەتى كىتاپحاناسىنان قازاقتار جايلى، قازاقستان جايلى ءارتۇرلى جىلداردا جاريالانعان ەسكى قولجازبالاردى، كىتاپتاردى كەزدەسەيسوق كورىپ قالعانىن جازدى.

ولاردىڭ قاتارىندا «قازاق سسر عىلىم اكادەمياسىنىڭ حابارلارى» (1959) ، «قازاقستان ۇلى وتان سوعىسى جىلدارىندا 1941-1945» (1964) ، «باتىر سىرىم» (1947) كىتاپتارى بار.

«سولاردىڭ ىشىندە بارىنەن بۇرىن بريتان وفيتسەرى رالف كوببولدىڭ قازاق دالاسى، بالحاش كولى، ۆەرنىي قالاسى تۋرالى جازبالارى مەن سۋرەتتەرى ماعان قىزىق بولىپ كورىندى» ، دەيدى ءانۋار جايناقوۆ.

بۇل كىتاپتار «ىNNERMOST ASIA - Travels and Sport in the Pamirs» دەگەن تاقىرىپپەن 1900 -جىلى نيۋ- يوركتە باسىلىپ شىققان. اۆتورى ХIХ-ХХ عاسىرداعى الماتى مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار تەڭىز دەپ اتاپ كەتكەن بالقاش كولى، قازىر جويىلىپ كەتكەن تۇران جولبارىستارى تۋرالى جازعان. سونداي- اق جيھانگەز بريتاندىقتىڭ نازارىنان ىلە وزەنىنىڭ اينالاسىندا وزدەرىن «ارعىنبىز» دەپ تانىستىرعان كوشپەندىلەر دە تىس قالماپتى.

نازار اۋدارارلىعى كىتاپتاردىڭ كوپشىلىگىندە «قۇپيا تۇردە تاپسىرىلدى» دەگەن بەلگى تۇر.

ا ق ش- تىڭ كولۋمبيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سيرەك كەزدەسەتىن قولجازبالار بولىمىندە تۇرار رىسقۇلوۆتىڭ «قازاقستان» دەپ اتالاتىن ەڭبەگىنىڭ قولجازباسى تابىلدى دەگەن دەرەك وسىدان بىرنەشە جىل بۇرىن ەلگە جەتكەن ەدى. بۇل حابار تاريحشىلاردىڭ نازارىنان تىس قالدى. قولجازبا تۇرار رىسقۇلوۆتىڭ جۇبايى ءازيزا رىسقۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، 1938 -جىلى ۇستالعان كەزدە نكۆد كوز الدارىندا تاركىلەنگەنىن ايتقان. ءالى دە ىزدەسەك، رىسقۇلوۆتىڭ جاريالانىپ ۇلگەرمەگەن قولجازبالارى، قازاق تاريحىنا قاتىستى وزگە دە دەرەكتەر تابىلىپ قالار.

التىن شىققان جەردى بەلدەن قازۋ كەرەكتىگىن قاپەردە ۇستاعان ءجون.