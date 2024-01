ا ق ش اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى بەيمالىم ۇشاتىن نىسان تۇسىرىلگەن ۆيدەونى راستادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ا ق ش اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى اۋادا قالىقتاپ جۇرگەن «بەيمالىم ۇشاتىن نىساندار» تۇسىرىلگەن ۆيدەونىڭ شىنايىلىعىن راستادى.

رەسمي تۇلعالار بۇل نىساننىڭ نە ەكەنىن بىلمەيتىنىن ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات CNN گە سىلتەمە جاساپ.

ا ق ش اسكەري تەڭىز فلوتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دجوزوف گرەديشەر CNN گە بەرگەن سۇحباتىندا جاريالانعان ءۇش بەينەماتەريالدا «بەيمالىم ۇشاتىن نىساندار» تۇسىرىلگەنىن راستادى.

2017 -جىلعى جەلتوقسان مەن 2018 -جىلعى ناۋرىز ارالىعىندا To The Stars Academy of Arts Sciences جاريالاعان ۆيدەودا اۋەدە جىلدام ءۇشىپ جۇرگەن سوپاقشا نىساندار كورىنەدى. ولار ينفراقىزىل سەنسور كومەگىمەن تۇسىرىلگەن.

2004 -جىلعى كادرلاردا سەنسورلار نىساندى ۇشىپ بارا جاتقان كۇيىندە تۇسىرگەن. الايدا نىسان جىلدامدىعى تەز ۇدەگەندىكتەن انىق تۇسىرە الماعان. 2015 -جىلعى ەكى ۆيدەودا نە كورگەنىن ۇقپاي وتىرعان امەريكالىق جويعىش ۇشاق پيلوتتاردىنىڭ ءوزارا اڭگىمەسى جازىلىپ قالعان.

«باۋىرىم بۇل - سايتان العىر درون عوي» ، - دەيدى پيلوت العاشقى ۆيدەودا ارىپتەسىنە.

«قۇدايىم - اۋ! جەلگە جىلدام ۇشادى ەكەن»

«مىنانىڭ كەرەمەتىن قارا!»

گرەديشەردىڭ ايتۋىنشا، اسكەري- تەڭىز كۇشتەرىنىڭ «بەيمالىم ۇشاتىن نىساندارعا» قاتىستى وقيعانى اشىق مويىنداۋى، پيلوتتارعا قاۋىپ توندىرەتىن وسىنداي «شابۋىلداردى» اۋە ايلاقتارىنىڭ ماڭىندا بايقاپ قالعان تۇرعىنداردىڭ قاجەتتى مەكەمەلەرگە وزدەرى حابارلاپ تۇرۋى ءۇشىن قاجەت بولعان.

«مەن وقۋ- جاتتىعۋ كەزدەرىندە وسىنداي جاعدايلار ءجيى بولاتىن ايتىپ تۇرمىن» ، - دەدى ول.

ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بۇل بەيمالىم ۇشاتىن زاتتاردىڭ نە ەكەنىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جالعىز جول - ازاماتتاردى وسىعان ۇقساس قۇبىلىستاردى كورگەن كەزىندە حابارلاۋعا ىنتالاندىرۋ.