توبەسى تەسىلىپ سۋى اققان ساۋدا ءۇيىنىڭ مۋزىكانتتارى «تيتانيك» اۋەنىن ويناعان

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مەكسيكانىڭ گۆادالاحارا قالاسىنداعى قىزىقتى ۆيدەو Twitter-دە پايدا بولدى جانە تەز تانىمال بولدى.

بەينەجازبا مەكسيكانىڭ گۆادالاحارا قالاسىنداعى پاتريا الاڭىنداعى ساۋدا ورتالىعىنىڭ توبەسىنە زاقىم كەلتىرگەن جاڭبىر كەزىندە مۋزىكانتتار «تيتانيك» اۋەنىن وينادى.

مۋزىكانتتاردىڭ بۇل تاپقىلىعى كەرەك دەسەڭىز استارىلى ءازىلى كورەرمەندەردىڭ كوڭىلىنە قاتتى جاققانداي. My heart will go on ءانى «تيتانيك» فيلىمىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان.

ەندىگى كەزەك بۇل مۋزىكانتتار كينو بارىسىندا باتىپ بارا جاتقان كەمەگە قاراماي اۋەندى ويناتقان مۋزىكانتتارعا قاتتى ۇقساسا كەرەك. بەينەروليك از عانا ۋاقىت ىشىندە 4,5 ميلليون رەت قارالعان.

دەرەككوزى: سەگودنيا