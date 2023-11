توقايەۆ ا ە ف- قا قاتىسۋشى شەتەلدىك جەتەكشى ساراپشىلارمەن جاھاندىق ۇردىستەردى تالقىلادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ XII استانا ەكونوميكالىق فورۋمعا قاتىسۋشى شەتەلدىك جەتەكشى ساراپشىلارمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقورداعا سىلتەمە جاساپ.

دوڭگەلەك ۇستەل فورماتىندا وتكەن كەزدەسۋ بارىسىندا الەمدىك ەكونوميكاداعى، ساۋداداعى جانە ساياساتتاعى جاھاندىق ۇردىستەر تالقىلاندى. باياندامالاردا قازاقستان مەن ورتالىق ازيانى دامىتۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارىنا جانە «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى.

ا ق ش- تىڭ فەدەرالدى رەزەرۆى ءتوراعاسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، يزرايل ورتالىق بانكىنىڭ ەكس- باسشىسى ستەنلي فيشەر الەمدىك ەكونوميكاداعى احۋالعا ءوز پىكىرىن ءبىلدىردى. ول قازىرگى جاعدايدا تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتە الاتىن مونەتارلىق ساياساتتىڭ نەگىزگى فاكتورلارىنا ەگجەي-تەگجەيلى توقتالدى. ساراپشى كەز كەلگەن باعىتتا تابىسقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن ءبىلىمنىڭ ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن ايتتى.

وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى پيتەر فرانكوپان ورتالىق ازياداعى جانە ەۋرازيالىق كەڭىستىكتەگى ينتەگراتسيالىق ۇدەرىستەرگە، سونداي- اق، «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى قىتاي باستاماسىنا قاتىستى ءوز پىكىرىن ايتتى.

كولۋمبيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى، الەمدىك نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى حۋان مانۋەل سانتوس كالدەرون بارلىق شيەلەنىستى جاعدايلاردا بەيبىت ديالوگتىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ۆەنەسۋەلاداعى قازىرگى ساياسي تۇراقسىزدىقتىڭ لاتىن امەريكاسى ەلدەرىنىڭ جانە جالپى الەم ەكونوميكاسى ءۇشىن ءقاۋىپ توندىرەتىنىن ايتتى.

پىكىرتالاسقا باسەكەگە قابىلەتتىلىك ورتالىعى IMD ديرەكتورى ارتۋرو بريس، بەيجىڭ ۋنيۆەرسيتەتى، جاڭا قۇرىلىمدىق ەكونوميكا ينستيتۋتىنىڭ دەكانى دجاستين يفۋ لين، The Other Canon Foundation ساراپتامالىق ورتالىعىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ەريك راينەرت، «Nokia Corporation» كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ريستو سييلاسماا، The Boston Consulting Group ءتوراعاسى حانس-پول بيۋركنەر قاتىستى.

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن قازاقستان كەيىنگى جىلدارى بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە دامىعانىن جانە ەلىمىزدىڭ ءوز قارقىنىن ودان ءارى ىلگەرىلەتە بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

- قازاقستان بيىك ماقساتتارى مەن ستراتەگيالىق جوسپارلارى بار جاھاندىق ترەندتەر ايقىندالاتىن جاڭا داۋىرگە قادام باستى. ولاردىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلۋى ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ماڭىزدى ۇلەس قوسۋى ءتيىس. ءبىز بۇگىندە بارلىق كورشىلەرىمىزبەن، ستراتەگيالىق ارىپتەستەرىمىزبەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا اشىقپىز. قازاقستان الداعى ۋاقىتتا دا ءوزىنىڭ دامۋ جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇزدىك حالىقارالىق تاجىريبەلەردى ەسكەرەتىن بولادى. ءبىز ءۇشىن حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ، ءبىلىم جانە دەنساۋلىق سالالارىن دامىتۋ باسىم باعىت سانالادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ دوڭگەلەك ۇستەل جۇمىسىنا قاتىسقاندارعا مازمۇندى ديالوگى جانە قۇندى كەڭەستەرى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.