ديماش قۇدايبەرگەننىڭ سۋرەتى الەمدەگى ەڭ تانىمال جۋرنالدىڭ مۇقاباسىنا شىقتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەن الەمدەگى ەڭ تانىمال «Starbox magazine» ينتەرنەت-جۋرنالىنىڭ فوتوسەسسياسىنا قاتىسىپ، ءانشىنىڭ سۋرەتى باسىلىمنىڭ مۇقاباسىنا شىقتى.

باسىلىم جاقىن ارادا جەلىگە شىعاتىن بولادى، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا قازاقستاندىق ءانشىنىڭ ينستاگرامداعى پاراقشاسىنا سىلتەمە جاساپ.

«Starboх» تانىمال تۇلعالار، بەلگىلى انشىلەر مەن شوۋ-بيزنەس جۇلدىزدارىنىڭ سۇحباتتارى مەن فوتو سۋرەتتەرىن جاريالايتىن ينتەرنەت باسىلىم. بۇعان دەيىن بەدەلدى باسىلىمنىڭ باستى بەتىنە بولگارلىق جانە رەسەيلىك ءانشى كريستيان كوستوۆ شىققان بولاتىن.

ايتا كەتەيىك، بەلارۋس ەلىندەگى «سلاۆيان بازارىنان» كەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جۇلدىزى جانىپ، ول ەسترادالىق ءان ورىنداۋشىلار اراسىنداعى XXIV حالىقارالىق بايقاۋدىڭ باس جۇلدەسىن جەڭىپ الدى. سودان كەيىن قىتايداعى Singer-2017 بايقاۋىندا ەكىنشى ورىندى يەلەندى.

بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن بەلگىلى امەريكالىق Ranker.com سايتىنىڭ «بارلىق ءداۋىردىڭ ۇزدىك ءانشىسى» (The Best Singers of All Time) بايقاۋىنىڭ داۋىس بەرۋ تىزىمىنە ەنگىزىلدى. ءانشى ەكى جىل قاتارىنان 2017-2018-جىلدارداعى ەڭ كورىكتى تۇلعالار تىزىمىنە دە كىردى. 2018-جىلدىڭ 9- قاراشاسىندا ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن لوندوننىڭ ورتالىعىندا ديماشتىڭ جەكە كونسەرتى وتكىزىلدى.

ديماش قۇدايبەرگەن 22-23- ناۋرىزدا رەسەي استاناسىنداعى كرەمل سارايىندا جەكە كونسەرتىن وتكىزدى. ارتىنشا امەريكالىق ناعىز تالانتتار سىنعا تۇسەتىن The World's Best شوۋىنىڭ فينالىنا ءوتتى. سونداي-اق، قازاقستاندىق ءانشى 2019-جىلدىڭ 7- ماۋسىمى كۇنى ورالدىق جاس ءانشى، بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى ەرجان ماكسيم دە ونەر كورسەتەتىن «مۋز-تۆ 2019 سىيلىعىنىڭ» ارنايى قوناعى بولماقشى.

2019-جىلدىڭ 29- ماۋسىمى كۇنى ءانشىنىڭ جەكە كونسەرتى ەلىمىزدىڭ باس قالاسىندا وتەتىن بولادى. ديماشتىڭ الەم بويىنشا جانكۇيەرلەرى نۇر-سۇلتان قالاسىنا جينالادى. بيىلعى جىلدىڭ كۇزىندە نيۋ-يوركتە ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شوۋ-كونسەرتى وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.