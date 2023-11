جاساندى ينتەللەكت كيبەرسپورتشىلاردى جەڭىپ كەتتى

استانا. قازاقپارات - OpenAI كومپانياسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت ءونىمى Dota 2 ديستسيپليناسى بويىنشا الەم چەمپيوندارىنا قارسى ويناپ، جەڭىسكە جەتتى.

كەزدەسۋ OpenAI Five فينالى اياسىندا سان- فرانسيسكودا ءوتتى. ماشيناعا قارسى OG كاسىبي كومانداسىنىڭ بەس ويىنشىسى وينادى. ويىندى تاماشالاعاندار بۇل كەزدەسۋ جاساندى ينتەللەكت پروگرەسىنە ايتارلىقتاي سەرپىن بەرمەك، سەبەبى بۇعان دەيىن ماشينا كيبەرسپورتشىلاردان جەڭىلىپ كەلگەن. مىسالى بىلتىر ءدال وسى OpenAI Five فينالىندا paiN كومانداسى جاساندى ينتەللەكتىنى جەڭگەن ەدى. كومپانيانىڭ تەحنيكالىق ديرەكتورى گرەگ بروكماننىڭ ايتۋىنشا، جۇيە ابدەن ۇيرەتىلگەن، ياعني وعان باعدارلاما جاسالماعان، مىڭداعان مودەل نەگىزىندە وعان ويىن تابيعاتى ءسىڭىرىلىپ، ابدەن ۇيرەتىلگەن. وسىعان دەيىن OpenAI Five توعىز اي بويى Dota 2 ءنىڭ 45000 -جىلدىق ويىن پروتسەسىن وتكەرگەن.





كەزدەسۋ بارىسىندا كوماندالار ون جەتى كەيىپكەردەن تاڭداپ ويناعان. جاساندى ينتەللەكت ويىن باستالا سالىسىمەن ولگەن كەيىپكەرلەردى ءتىرىلتىپ، اگرەسسيالىق تاكتيكا قولدانعان. بروكمان ايتۋىنشا، جۇيە جىلدام شايقاستار مەن قىسقامەرزىمدى ولجاعا بەيىم، سەبەبى ۇزاق ۋاقىتتىق ستراتەگياعا ماشىقتالماعان. سوندىقتان ونىڭ مۇمكىندىگى ءالى دە ءمىنسىز ەمەس. دەگەنمەن بۇل فينالدا جاساندى ينتەللەكت وتە ماڭىزدى ۇپاي ەنشىلەدى.

Massaget.kz