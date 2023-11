الماتى. قازاقپارات - الماتىعا بىلتىر 1,1 ميلليون تۋريست كەلگەن. بۇل الدىڭعى جىلعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا %11,8 كوپ، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قالالىق اكىمدىكتىڭ قوعاممەن بايلانىس قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، الماتىعا كەلەتىن تۋريستەردىڭ سانى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى.

«بۇعان ۆيزالىق رەجىمنىڭ جەڭىلدەۋى، ەكسپو جانە ۋنيۆەرسيادانى وتكىزۋ، تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، حالىقارالىق ءىس- شارالاردى وتكىزۋ سەرپىن بولۋدا. الماتىعا بىلتىر 1,1 ميلليون تۋريست كەلگەن. بۇل الدىڭعى جىلعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا ,8 كوپ. ال شەتەلدىك تۋريستەر سانى %3,2 ارتتى. 2018 -جىلى قالاعا 365 مىڭ شەتەلدىك تۋريست كەلدى. بۇل، ءبىزدىڭ ەلگە كەلگەن تۋريستەردىڭ 44% الماتىعا كەلەتىنىن بىلدىرەدى»، - دەدى قوعاممەن بايلانىس قىزمەتىنىڭ وكىلدەرى.

«حالىققا ارنالعان قالا» جوباسى بويىنشا تۇرعىندار مەن تۋريستەر ءۇشىن جايلى قالالىق ورتانى قۇرۋ ماقساتىندا 2 جىل ىشىندە تاريحي ورتالىقتىڭ ` كەشەندى جاڭارتىلدى.

جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى جانە جاسىل ايماقتار كەڭەيتىلىپ، سەرۆيستىك جەكە نىسانداردىڭ ساپاسى ايتارلىقتاي وزگەردى.

بىلتىر الماتىدا جۇمىس ىستەيتىن اگەنتتىكتەر ءۇشىن وڭىرلىك ب ۇ ۇ حابىنىڭ جاڭا عيماراتى اشىلدى.

كوممۋنالدىق مەنشىككە بەرىلگەن «بالۋان شولاق» سپورت كەشەنىندە تۋريستىك وپەراتورلار، جىلجىمايتىن مۇلىك اگەنتتىكتەرى، قولونەر ورتالىعى، تۋريستەر ءۇشىن دەمالىس ورىندارى ورنالاسقان ەلدەگى جالعىز تۋريستىك حاب ۇيىمداستىرىلدى.

شەتەلدىك تۋريستەردىڭ كوپشىلىگىن كوشپەلىلەر مادەنيەتى، الماتى قالاسىنىڭ 1 مىڭ جىلدىق تاريحى قىزىقتىراتىنىن ايتا كەتۋ كەرەك. سوندىقتان «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى شەڭبەرىندە «بورالداي ساق قورعانى»، «ساق قورعانى» جانە «رايىمبەك باتىر» مۇراجايلارىن، «قازاق فيلم» اۋماعىندا «Ethnoland» ەتنومادەني كەشەنىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.

احۋالدىق تۋريزم شەڭبەرىندە جىل سايىن كەمىندە حالىقارالىق ماسشتابتاعى 50 ءىس-شارا وتكىزىلەدى. ولاردىڭ اراسىندا حالىقارالىق دجاز فەستيۆالى، Spirit of Tengri, Star of Asia, وركەسترلەر پارادى، الماتى كوكتوبە وپەرا، Apple Fest, Tour of Almaty, Almaty Maraphon, Almaty Mount Fest بار.

وقيعالىق ءتۋريزمدى ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا تۋريستىك وقيعالىق كۇنتىزبە ازىرلەندى. ول 2019 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن وتكىزىلەتىن بارلىق نەگىزگى ءىس- شارالاردى قامتيدى. كۇنتىزبە بارلىق اقپارات نۇكتەلەرىندە، باق- تا، الەۋمەتتىك جەلىلەردە، تانىمال حالىقارالىق پلاتفورمالاردا تاراتىلادى.

سوڭعى جىلدارى قالادا تۋريستىك بيزنەستى جۇرگىزۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاسالعانىن ەسكەرە وتىرىپ، جەكە ينۆەستورلار تاراپىنان تۋريستىك سالاعا قىزىعۋشىلىق بايقالادى. وسىلاي، 2018 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۋريزمگە سالىنعان ينۆەستيتسيالار (,7 ارتىپ، 77,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.