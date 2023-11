حالىقارالىق بايقاۋعا قاتىسقان بۇكىل الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك سۋرەتتەرى

استانا. قازاقپارات - باس جۇلدە 10 مىڭ دولللاردى قۇرايتىن حالىقارالىق بايقاۋعا بۇكىل الەمنىڭ فوتوگرافتارى جۇمىستارىن جولدايدى ەكەن.

جىلدىڭ ۇزدىك پەيزاجدى فوتوگرافى اتاعىنا ارنالعان بايقاۋ (International Landscape Photographer of the Year) وسىمەن 5- جىل وتكىزىلۋدە. جىل سايىن قازىلار القاسى 3 مىڭنان استام سۋرەتتەردى قاراستىرادى. ەڭ ۇزدىك دەگەن سۋرەتتەردى نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىز.

© "Autumnal Abstract," Paul Marcellini (USA)، Winner، International Landscape Photograph of the Year

© "Falling Down, " Ann Kristin Lindaas (Norway)، Winner، The Exemplary Tree Award

© Pindan shoreline, near Broome, Western Australia. Mat Beetson - Australia

© Red Sand Garden (Royal Botanic Gardens), Cranbourne, Victoria, Australia. Peter Virag - Australia

© "Blue Ribbons," Chris Byrne (USA)، Winner، The Abstract Aerial Award

© "Twisted Forest," Adam Gibbs (Canada)، Winner، International Landscape Photographer of the Year

© "Singled Out," Greg Boratyn (USA), 2nd Place, International Landscape Photographer of the Year

© White Mountains National Forest, New Hampshire, USA. Matt MacPherson - USA

© Mount Bromo, Jawa, Indonesia. Callie Chee - Australia

© Grosser Rachel, National Park Bayerischer Wald, Bavaria, Germany. Lukلڑ Vesel‎ - Czech Republic



© Keetmanshoop, Namibia. Andrey Omelyanchuk - Russian Federation

© "Imperial Dunes," Greg Boratyn (USA), 2nd Place, International Landscape Photographer of the Year

© Southern USA. Thorsten Scheuermann USA





© South East coast of Australia. Warren Keelan - Australia

© "Alone," Roberto Marchegiani (Italy). 3rd Place, International Landscape Photograph of the Year

© "Frozen Giants," Ignacio Palacios (Australia)، Winner، The Snow and Ice Award

© Eastern Sierra, California, USA. Cindy Lee Hoover - USA

© Trees a Crowd," Adam Gibbs (Canada)، Winner، International Landscape Photographer of the Year

© Narvtinden, Lofoten, Norway. Daniel Laan - The Netherlands

© "The Archer، " Miles Morgan (USA) ، 2nd Place, International Landscape Photograph of the Year