ديماش پەن دانەليا بۇكىل الەمدى تاڭعالدىردى - ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى

استانا. قازاقپارات - مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى امەريكانىڭ The World's Вestبايقاۋىندا قازاقستان اتىنان ونەر كورسەتىپ جاتقان ديماش قۇدايبەرگەن مەن دانەليا تولەشوۆانى كەلەسى كەزەڭگە وتۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قۇرمەتتى ديماش جانە دانەليا! The World's Вestبايقاۋىندا ەل نامىسىن قورعاپ، بايقاۋدىڭ ەڭ قيىن كەزەڭىنەن جەڭىسپەن وتۋلەرىڭىزبەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! سىزدەر ءوز تالانتتارىڭىزبەن بۇكىل الەمدى تاڭعالدىردىڭىزدار. قازاقستاننىڭ بۇگىنگى يگىلىگى مەن جارقىن بولاشاعى جولىندا اتقارىپ جاتقان جاۋاپتى قىزمەتتەرىڭىز ءۇشىن العىس، تولاعاي تابىسقا جەتۋلەرىڭىزگە تىلەكتەسپىن. العا قويعان ماقساتتارىڭىز ورىندالسىن. وسى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، سىزدەرگە زور دەنساۋلىق، باقىت پەن قۇت- بەرەكە جانە شىعارماشىلىق تابىس تىلەيمىن. العا، ديماش! العا، دانەليا!» ، - دەپ جازدى مينيستر فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا.

ەسكە سالا كەتسەك، بۇگىن امەريكانىڭ The World's Вest بايقاۋىندا قازاقستان اتىنان ونەر كورسەتىپ جاتقان ديماش قۇدايبەرگەن مەن دانەليا تولەشوۆانىڭ ونەر كورسەتكەن ۆيدەوسى جاريالانعان بولاتىن. «The World's Вest» بايقاۋىنىڭ ينستاگرام پاراقشاسىندا جاريالانعانداي، ديماش All by Myself ءانىن ورىندادى. ايتا كەتەرلىگى، ءانشى وسى ءاندى قىتايدا وتكەن «مەن ءانشىمىن» بايقاۋىندا دا شىرقاعان ەدى.

ال دانەليا تولەشوۆا ەكىنشى تۋردا ۋكرايناداعى «گولوس. دەتي» بايقاۋىنىڭ العاشقى كەزەڭىندە ورىنداعان «Stone Cold» ءانىن ناقىشىنا كەلتىرە شىرقاپ، ۇپاي سانى بويىنشا قارسىلاسىنان باسىم ءتۇستى. وتانداستارىمىزدىڭ ەكەۋى دە ءۇشىنشى تۋرعا ءوتتى.