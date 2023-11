ديماش پەن دانەليا امەريكانى تاعى دا تاڭعالدىردى

استانا. قازاقپارات - امەريكانىڭ The World's Вest بايقاۋىندا قازاقستاننىڭ اتىنان ونەر كورسەتىپ جاتقان ديماش قۇدايبەرگەن مەن دانەليا تولەشوۆانىڭ ونەر كورسەتكەن ۆيدەوسى جاريالاندى.

وتانداستارىمىزدىڭ ەكەۋى دە ءۇشىنشى تۋرعا ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«The World's Вest» بايقاۋىنىڭ ينستاگرام پاراقشاسىندا جاريالانعانداي، ديماش All by Myself ءانىن ورىندادى. ايتا كەتەرلىگى، ءانشى وسى ءاندى قىتايدا وتكەن «مەن ءانشىمىن» بايقاۋىندا دا شىرقاعان ەدى.

سول سەكىلدى «The World's Вest» بايقاۋىنىڭ ينستاگرام پاراقشاسىندا قازاقستاندىق ءانشى دانەليا تولەشوۆانىڭ ەكىنشى تۋردا جەڭىسكە جەتكەن ۆيدەوسى پايدا بولدى. ەكىنشى تۋردا جاپونيالىق مانامي يتو اتتى سكريپكاشىمەن باق سىناسقان وتانداسىمىز بۇل جولى دا تورەشىلەردى تاڭعالدىردى. ءانشى ۋكرايناداعى «گولوس. دەتي» بايقاۋىنىڭ العاشقى كەزەڭىندە ورىنداعان «Stone Cold» ءانىن ناقىشىنا كەلتىرە ورىنداپ، قارسىلاسىنان ۇپاي سانى بويىنشا باسىم ءتۇستى.

ايتا كەتسەك، ءبىر قولى جوق جاپونيالىق مانامي يتو سكريپكانى شەبەر ورىنداپ، وسىعان دەيىن تورەشىلەردىڭ قوشەمەتىنە يە بولدى.