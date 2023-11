قازاقستاندىق عالىمنىڭ عىلىمي ەڭبەگىنە سۇرانىس ارتۋدا

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق عالىمنىڭ عىلىمي ەڭبەگىنە سۇرانىس ارتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

الەمدەگى ەڭ ءىرى «Springer Nature» باسپا ءۇيىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ رەكتورى، اكادەميك عالىم مۇتانوۆتىڭ «Mathematical Methods and Models in Economic planning, Management and Budgeting» (« ەكونوميكالىق جوسپارلاۋ، باسقارۋ جانە بيۋجەتتەۋدەگى ماتەماتيكالىق ادىستەر مەن ۇلگىلەر») مونوگرافياسى ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە بولىپ، تانىمالدىعى ارتىپ كەلەدى.

ع. مۇتانوۆتىڭ عىلىمي جۇمىسى 2017-جىلى باسپا ءۇيىنىڭ ەڭ ايگىلى كىتاپتار قاتارىنا ەنگەن، ال ونىڭ ەلەكتروندىق نۇسقاسىن 13 مىڭعا جۋىق قولدانۋشى كوشىرىپ العان. بۇل باسپا ءۇيىنىڭ ەڭ ۇزدىك كورسەتكىشتەرىنىڭ ءبىرى. مۇنداي جوعارى رەيتينگ اتالمىش زەرتتەۋدىڭ وزەكتىلىگىن جانە قازاقستاندىق عالىمنىڭ عىلىمي جۇمىسىنىڭ جوعارى حالىقارالىق دەڭگدەيدە مويىندالۋىن بايقاتادى.

مونوگرافيا ءوز كەزەگىندە ەكونوميكا بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى دجون نەش تاراپىنان جوعارى باعالانىپ، الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جۇيەلەردى مودەلدەۋ جانە باسقارۋ بويىنشا ەڭ ۇزدىك جۇمىس رەتىندە «Springer Nature» كومپانياسى تاراپىنان گەرمانياداعى «Frankfurter Buchmesse» حالىقارالىق كىتاپ كورمەسىندە تانىستىرىلعان.

قارجى جانە ەكونوميكا عىلىمدارىنىڭ سوڭعى ۇردىستەرى حالىقارالىق جۋرنالىندا (IJLTFES) ليسسابون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تانىمال عالىمى، پروفەسسور مانۋەل البەرتو م. فەررەيرا بۇل مونوگرافيا ەكونوميست، ماتەماتيك، پراكتيك جانە باسشىلار ءۇشىن اسا ماڭىزدى ءارى تاپتىرمايتىن عىلىمي جۇمىس ەكەنىن اتاپ وتكەن.