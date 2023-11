قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردىڭ جوباسى الەمنىڭ ۇزدىك يننوۆاتسيالىق شەشىمدەرىنىڭ قاتارىنا ەندى

استانا. قازاقپارات - ReLive كومپانياسىنىڭ ىرگەسىن قالاعان بەيبىت ابدىكەنوۆ باستاعان قازاقستاندىق عالىمدار توبى ينسۋلتتان كەيىن پاتسيەنتتەردى وڭالتۋعا ارنالعان بىرەگەي پلاتفورما جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اتالعان شەشىم مي سيگنالدارىن ساناۋعا ارنالعان قۇرىلعىدان، سيگنالداردى تانۋ ءۇشىن باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىنەن، ميكروباقىلاۋشى مەن ەكزوقاڭقانىڭ جوعارعى ۇشتارىنان تۇرادى. باس ميىنىڭ سيگنالدارى ەلەكتروەنتسەفالوگرافيا فورماتىندا Bluetooth ارناسى ارقىلى كومپيۋتەرگە جولدانادى. وسىدان كەيىن باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسى سيگنالدى تاني وتىرىپ، ەكزوقاڭقاعا ورناتىلعان باقىلاۋشىعا جولدايدى. جۇيە سانالى تۇردە ەكزوقاڭقانى باسقارا وتىرىپ، پاتسيەنتتىڭ قالپىنا كەلۋىنە سەپتىگىن تيگىزەدى. قازىرگى تاڭدا پروتوتيپ تەستىلىك پايدالانۋدان ءوتىپ، تولىققاندى قىزمەت كورسەتىپ تۇر.







ReLive كومپانياسىنىڭ ميسسياسى - جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن نەيرورەابيليتاتسيالىق روبوتوتەحنيكالىق پلاتفورما قىزمەتىنىڭ اياسىن كەڭەيتۋ. كومپانيا قۇرامىندا روبوتوتەحنيكا، كولىكتىك وقىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا تاجىريبەسى بار «نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ» زەرتتەۋشىلەرى مەن تۇلەكتەرى ەڭبەك ەتەدى. زەرتتەۋ توبى قازىردىڭ وزىندە ءجۇرۋ ءۇشىن توبىققا، قولعا ارنالعان وڭالتۋ روبوتتارىن جاساپ شىعارعان.





2018-جىلدىڭ 25-26- قازان كۇندەرى ەلوردادا وتكەن Astana Digital Health حالىقارالىق كورمەسىندە ReLive جوباسى يۋنيسەف باسشىسى گەنريەتتە فورد پەن ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆقا تانىستىرىلا وتىرىپ، باسقا دا ءىرى حالىقارالىق جانە قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ اراسىندا ۇزدىك سيفرلىق شەشىم رەتىندە ماراپات ۇتىپ العان بولاتىن.







سونىمەن قاتار، 2018-جىلدىڭ 23- جەلتوقسانىندا جاس عالىمدارمەن كەزدەسۋ بارىسىندا جوبا پرەمەر-مينيستر باقىتجان ساعىنتايەۆقا تانىستىرىلعان ەدى.

ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن قاڭتار ايىندا ReLive كومپانياسىنىڭ ءوتىنىشى ساتىلعان 86 حالىقارالىق جوبا اراسىندا ايتارلىقتاي ىرىكتەۋدەن ءوتىپ، الەمنىڭ سيفرلى شەشىمدەرىنىڭ ۇزدىك جيىرمالىعىنا ەنگەن بولاتىن. سونىمەن بىرگە، ول جوبا جەنيەۆادا ناۋرىزدىڭ 7-8- كۇندەرى وتەتىن Assistive Technology In Accelerating Learning and Participation of Children with Disabilities حالىقارالىق كورمەسىنە شاقىرىلعان. كورمەدە الەمدەگى ەڭ جاڭا يننوۆاتسيالىق كومەكشى تەحنولوگيالار تانىستىرىلادى. كورمەگە الەمنىڭ 160 ەلىنەن قوناقتار كەلگەلى وتىر.