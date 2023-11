قازاقستاندىقتار ديماش پەن دانەليا ءۇشىن داۋىس بەرە الادى

استانا. قازاقپارات - امەريكاداعى The World's Best تالانتتار بايقاۋى قازىلار القاسىنىڭ قازاقستاندىق مۇشەسى گاۋحار نۇرتاس ءوزىنىڭ Instagram اككاۋنتىندا قازاقستان تۇرعىندارىنىڭ ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ءان ايتقانىن قاشان جانە قاي جەردەن كورۋگە بولاتىنى، سونداي- اق بايقاۋدا ول ءۇشىن قالاي داۋىس بەرە الاتىنى جايىندا جازدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات ءتىلشىسى حابارلايدى.

«سارسەنبى، 6 - اقپان، لوس- اندجەلەس ۋاقىتىمەن ساعات 20:00-دە The World's Best تالانتتار بايقاۋىنىڭ ەكىنشى ەپيزودى باستالادى. ا ق ش- تان تىس ەلدەگى جانكۇيەرلەر، Instagram جانە You tube-تا مەنىڭ live كورسەتىلىمىمە قوسىلىڭىزدار» ، - دەپ جازدى گاۋحار نۇرتاس.

بۇدان باسقا، ول ەپيزودتىڭ سۇيىكتىسى ءۇشىن @theworldsbestcbs-تىڭ Twitter- دەگى رەسمي پاراقشاسىندا ونلاين ارقىلى داۋىس بەرۋگە بولاتىنىن حابارلادى.

ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ اتىنان بۇل بايقاۋعا ەكى ورىنداۋشى - ديماش قۇدايبەرگەن مەن دانەليا تولەشوۆا قاتىسىپ وتىر. 1 ميلليون دوللار كولەمىندەگى سىياقى جانە «الەمنىڭ ۇزدىگى» اتاعى ءۇشىن الەمنىڭ ۇزدىك قاتىسۋشىلارى دوداعا تۇسەدى.

بۇدان بولەك، ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى كەزدە ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ا ق ش- تا جەكە كونسەرتىن وتكىزۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋدە.

«قازىرگى جوبامىز - ديماشتىڭ امەريكادا جەكە كونسەرتىن ۇيىمداستىرىپ بەرۋ. ءبىراق ءبىز ونىڭ بۇرىننان دا ۇلكەن شوۋ بولعانىن، ونىڭ نيۋ- يوركتىڭ ۇلكەن زالىندا، مۇمكىن، «مەديسون- سكۆەر- گاردەندا» وتكەنىن قالايمىز» ، - دەدى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى.

اۆتور: كاميلا ءامىروۆا