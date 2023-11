جانىبەك ءالىمحان ۇلى «كانەلومەن» جەكپە-جەككە بەل بۋدى

استانا. قازاقپارات - ورتا سالماقتاعى جەڭىلىپ كورمەگەن قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (5-0، 2 ك و) الداعى ۋاقىتتا WBA (Super) /WBC تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى ساۋل «كانەلو» الۆارەسپەن (51-1-2، 35 ك و) ايقاسۋعا نيەتى بارىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Sports.kz-كە سىلتەمە جاساپ.

«كانەلو» - مەنىڭ سالماعىمداعى چەمپيون. مەن الەم چەمپيوندارىمەن بوكستاسقىم كەلەدى. سوندىقتان «كانەلوعا» دا دايىنمىن. GGG ودان جەڭىلىپ قالدى، ال مەن گەنناديدىڭ جەرلەسىمىن، سول ءۇشىن «كانەلونى» جەڭىپ، تيتۋلدارىن قازاقستانعا قايتارعىم كەلەدى»، - دەدى جانىبەك Fino Boxing ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.

ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە جانىبەك ا ق ش- تىڭ فريسكو قالاسىنداعى (تەحاس شتاتى) The Ford Center at The Star ارەناسىندا «حيتمەن» لاقاپ اتىمەن تانىمال امەريكالىق ستيۆەن مارتينەسپەن (18-4، 13 ك و) جۇدىرىقتاسىپ، تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭگەن بولاتىن.