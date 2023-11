ەسبول نۇراحمەت. ستيۆ دجوبستىڭ ءۇش اڭگىمەسى

استانا. قازاقپارات - مەن بۇل ءسوزدى وقىعان كەزدە قازپوشتادا قاتىپ- سەمگەن ءىس- قاعازداردى اۋدارۋمەن اينالىسىپ، وزىمشە مال تاۋىپ جۇرگەن كەزىم بولاتىن (ورىسشام ونشا بولماعان سوڭ قاتتى قارىق قىپ كەتكەم جوق ارينە) .

ءدال وسى ءسوزدى وقىعان سوڭ، ويىم وزگەرىپ، جۇمىسقا دەگەن ىنتام دا قاشا باستادى. ءسويتىپ، قولدى ءبىراق سىلتەپ جۇمىستان شىعىپ كەتتىم. العاش وقىعان ساتتە- اق اۋدارىپ كورسەم قايتەدى دەگەن وي بولعان، سوسىن اۋداردىم. ءبىراق ورىسشا ساۋاتىم ونشا ەمەس ەكەنى وزىمە ءمالىم بولعان سوڭ بىرەۋگە قاراتىپ الايىن دەپ ءجۇرىپ، بۇل اۋدارما دا ۇزاق جاتىپ قالدى. ەندى نە بولسا دا جالپى جۇرتتىڭ الدىنا ءبىر- اق تاستاي سالدىم. قاتە- كەمىن بەتىمە ايتا بەرىڭىزدەر. قىسقاسى، بۇل ستيۆ دجوبستىڭ ءسوزى. جالعان دۇنيەنىڭ الدامشى قىزىعىنا بوي ۇرىپ بارا جاتساڭىز، از- ماز اقشاعا بولا اسىل ۋاقىتىڭىزدى پايداسىز نارسەگە قور عىپ وتكىزىپ جاتساڭىز، ەسىڭىزدى ءبىر جيناپ الۋعا كومەكتەسەدى.

ستيۆ دجوبستىڭ ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتى تۇلەكتەرى الدىندا سويلەگەن ءسوزى





«الەمنىڭ ۇزدىك ۋنيۆەرسيتتەرىنىڭ ءبىرىنىڭ تۇلەكتەرىمەن - سىزدەرمەن بىرگە بولعان قازىرگى ءسات مەن ءۇشىن زور باقىت. مەن كوللەدجدى بىتىرمەدىم، وقۋ ءبىتىرۋ ساتىنە ءدال قازىرگى ساتتەن ارتىق جاقىن بولماعانىمدى مويىندايمىن. سوندىقتان ءوز ومىرىمنەن سىزدەرگە ءۇش اڭگىمە ايتىپ بەرسەم دەيمىن. بار بولعانى ءۇش اڭگىمە عانا. ءبىرىنشى اڭگىمە - نۇكتەلەردى بىرىكتىرۋ تۋرالى مەن Reed college داعى وقۋىمدى جارتى جىلدان كەيىن تاستاپ كەتتىم، ءبىراق وقۋدان ءبىر جولا شىققانعا دەيىن لەكسيالارعا بارۋدى جالعاستىرىپ، ستۋدەنتتەر قالاشىعىندا تۇرا بەردىم. نە ءۇشىن وقۋىمدى تاستادىم؟ بۇل وقيعا مەنىڭ دۇنيەگە كەلۋىمنەن بۇرىن باستالعان ەكەن. تۋعان شەشەم - تۇرىمسقا شىقپاعان جاس اسپيرانت قىز مەنى بىرەۋگە اسىراپ بەرۋگە بەل بايلاپتى. ول جوعارى ءبىلىمدى ادامداردىڭ اسىراپ العانىن قاتتى ارماندايدى. ءسويتىپ الدە ءبىر زاڭگەردىڭ قامقورلىعىنا الۋىنا ماقۇلدىعىن بەرەدى. ءبىراق مەن دۇنيەگە كەلگەن ساتىمدە زاڭگەر مەن ايەلى وزدەرىنە ۇل بالا ەمەس قىز كەرەك بولىپ قالعانىن ايتادى. ەندى تۋعان شەشەم كەلەسى كەزەكتە تۇرعان مەنىڭ بولاشاق اتا- اناما: «بىزدە جوسپارسىز دۇنيەگە كەلگەن ۇل بار. اسىراپ الاسىزدار ما؟ » دەپ ءتۇن ورتاسىندا تەلەفون سوعادى. ولار: «ارينە» دەپ جاۋاپ بەرەدى.

كەيىن بيولوگيالىق انام مەنى اسىراپ العان شەشەمنىڭ ەشقانداي دا كوللەدج بىتىرمەگەنىن، اكەمنىڭ ءتىپتى ورتا مەكتەپتى دە بىتىرمەگەنىن بىلەدى. مۇنى بىلگەن سوڭ تۋعان شەشەم اسىراپ الۋ تۋرالى كەسىمدى قاعازعا قول قويۋدان باس تارتادى. تەك بىرنەشە اي وتكەننەن كەيىن عانا اسىراپ العان اتا- انام مىندەتتى تۇردە مەنى كوللەدجگە بەرەمىز دەپ ۋادەلەرىن ايتىپ، ونى كوندىرەدى. مەنىڭ ءومىرىم وسىلاي باستالىپتى. 17 جىل وتكەن سوڭ ۋادە ەتىلگەندەي كوللەدجگە باردىم. اڭقاۋلىقپەن ستەنفوردقا جەتەقابىل وتە قىمبات كوللەدجدى تاڭدادىم. ورتا داۋلەتتى اتا- انامنىڭ بار جيعان- تەرگەنى وقۋ اقىما جۇمسالدى. جارتى جىلدان سوڭ وقۋدىڭ ەشقانداي ءمانى جوق ەكەنىن ءتۇسىندىم: ومىردە نەمەن اينالىسقىم كەلەتىنىن تۇسىنە المادىم، بۇنى تۇسىنۋگە كوللەدج ەشقانداي پايداسىن تيگىزگەن جوق. بۇعان قوسا اتا- انامنىڭ ءومىر بويى جيعان بايلىعىن وقۋعا جۇمسادىم. سوندىقتان وقۋدى تاستاۋعا بەكىدىم جانە ءبارى دە الدە قالاي رەتتەلەدى دەپ ءۇمىت قىلدىم. ول كەزدە وقۋدان ەرىكسىز شىققانداي ەدىم، ال قازىر ارتىما قاراسام بۇل ومىرىمدەگى ەڭ دۇرىس شەشىمدەردىڭ ءبىرى بولعانىن ءتۇسىندىم.





ءسويتىپ مەنى وقۋدان شىعاردى. بۇل ەندى مىندەتتى كۋرستارعا بارا بەرۋدىڭ قاجەتسىز ەكەنىن، تەك قىزىقتى دەپ تاپقان كۋرستارعا عانا بارۋعا بولادى دەگەندى بىلدىرەتىن. ارينە ءبارى كەدەرگىسىز بولعان جوق. جاتاقحانادا ماعان ارنالعان ورىن بولمادى، سوندىقتان دوستارىمنىڭ بولمەلەرىندە ەدەنگە تۇنەۋگە تۋرا كەلدى. تاماق ساتىپ الۋ ءۇشىن ءار داناسىن 5 دوللاردان كولا بوتەلكەسىن تاراتتىم. ءار جەكسەنبى كۇنى اپتاسىنا ءبىر رەت كريشنايتتاردان جاقسىلاپ تويىپ الۋ ءۇشىن بۇكىل قالانى باسىپ 7 ميل جاياۋ ءجۇردىم. ولاردىڭ تاعامدارى عاجاپ بولاتىن (ءتۇپنۇسقادا «I loved it», McDonaldsتىڭ تانىمال ۇرانىن ماعىنالاعانى) . سول وقيعالاردىڭ ىشىندە، ءوزىمنىڭ قىزىعۋشىلىعىم مەن ينتۋيتسياما ەرىپ، كەيىن اسا قۇندى بولعان نارسەلەرگە تاپ بولدىم. ءبىر مىسال كەلتىرەيىن. سول كەزدە Reed college كالليگرافيا سالاسىندا مەملەكەت بويىنشا ەڭ جاقسى ءبىلىم بەرەتىن. ستۋدەنتتىك قالاشىقتاعى كەز كەلگەن شكافتاعى، كەز كەلگەن ورىنداعى كەز كەلگەن پلاكات، كەز كەلگەن جازبا كالليگرافيا ونەرىنىڭ بارلىق زاڭدارى بويىنشا شەبەر قولدان شىعاتىن. وقۋدان شىعارىلعانمىن، ادەتتەگى ساباقتاردىڭ بارىنە بارا بەرۋ مىندەتتى ەمەس بولاتىن، مەن كالليگرافيانى زەرتتەۋگە بەكىدىم. قارىپتەر گارنيتۋراسى تۋرالى كوپتەگەن نارسەلەردى ۇيرەندىم. ارىپتەردىدىڭ ءار ءتۇرلى وقىلۋى ارالىعىنداعى ورنەكتەۋلەر سەكىلدى تيپاگرافيكانى كوركەم ەتەتىن نارسەلەردىڭ ءبارىن ءبىلدىم. وسى جۇمىستاردا الدە ءبىر سۇلۋلىق، تاريح، ونەر نازىكتىگى، عىلىم جەتپەس ءبىر نارسەلەر بولدى.. . وسىلار مەنى ارباي ءتۇستى. ول كەزدە ماعان وسىلاردىڭ ومىردە پايدالانۋعا ەشقانداي دا مۇمكىندىگى جوق سەكىلدى كورىنەتىن. ارادا 10 جىل وتكەندە، ءبىز ءبىرىنشى ماكينتوشتى وندىرگەن كەزدە مەنىڭ كالليگرافيا تۋرالى بارلىق ءبىلمىم قايتا ورالدى، كەرەگىمە جارادى. ماكينتوش ادەمى ارىپتەرى بار العاشقى كومپيۋتەر بولدى. ەگەر كوللەدج كەزىندە وسى ساباققا بارماعان بولسام، ماكينتوش تا ءار ءتۇرلى گارنيتۋرالاردى، ارىپتەردى قولدانۋ مۇمكىندىگى بار ۇيلەسىمدى كومپيۋتەر بولماس ەدى.. . ال Windows - بار بولعانى ماكينتوشتىڭ كوشىرمەسى عانا، سوندىقتان بۇل ارتىقشىلىق الەمدەگى ءبىر دە ءبىر كومپيۋتەردە بولماۋى ابدەن مۇمكىن ەدى. ياعني ەگەر مەن كوللەدجدى تاستاپ، كالليگرافيا كۋرسىنا بارماعانىمدا قازىرگى كومپيۋتەرلەردەگى عاجايىپ ارىپتەر بولماس ەدى. ارينە، كوللەدجدە بولاشاقتا بارلىق نۇكتەلەر ۇيلەسە كەتەدى دەپ بولجاعان جوقپىن، ءبىراق ون جىل وتكەندە بۇل نۇكتەلەردىڭ جولىقپاۋى مۇمكىن بولماي قالدى.

بولاشاققا قاراساڭ بۇلاردى بىرىكتىرۋ مۇمكىن ەمەس، تەك قانا وتكەنگە قاراپ بىرىكتىرە الاسىڭ. سوندىقتان قازىر بولاشاقتا نۇكتەلەردىڭ قالاي بولسا دا بىرىگەتىنىنە سەنۋ كەرەك. الدە- نەگە سەنۋ كەرەك: ءوز ينتۋيتسياڭا، تاعدىرعا، ومىرگە، جازىمىشقا، كەز كەلگەن نارسەگە. جۇرە كەلە نۇكتەلەردىڭ بىرىگەتىنىنە سەنۋ سىزگە ءوز جۇرەگىڭە ىلەسەتىن باتىلدىق بەرەدى، ءتىپتى جۇرەگىڭىز ءسىزدى تاپتاۋرىن سوقپاقتارعا باستاسا دا. بارلىق ايىرماشىلىق وسىندا عانا.

مەنىڭ ەكىنشى اڭگىمەم - ماحاببات جانە جوعالتۋ تۋرالى

مەنىڭ جولىم بولدى. مەن ءوزىمنىڭ سۇيىكتى ءىسىمدى ەرتە تاپتىم. اتا- انامنىڭ گاراجىندا ۆوزنياكپەن بىرگە «Apple» كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاعان كەزدە 20 جاستا بولاتىنمىن. ءبىز كوپ ەڭبەكتەندىك، 10 جىل ىشىندە ءبىزدىڭ «گاراجداعى كاسىبىمىز» 2 ميلليارد دوللارلىق قۇنى بار، 6 مىڭ ادام شتاتتا جۇمىس ىستەيتىن كومپانياعا اينالدى. 30 جاسقا تولاردان ءبىر جىل بۇرىن ءبىز ءوزىمىزدىڭ ەڭ جاقسى تۋىندىمىز - ماكينتوشتى شىعاردىق. كەلەسى جىلى مەن جۇمىستان شىعارىلدىم. ءوزىڭ نەگىزىن قالاعان كومپانيادان قالاي شىعارىپ جىبەرە الادى؟ مىناداي بولدى. كومپانيا ءوستى، ءبىز، مەنىڭ كوزقاراسىم بويىنشا تالانتتى ءبىر ادامدى، مەنىمەن بىرگە كومپانيانى باسقارۋ ءۇشىن جۇمىسقا الدىق. جىل، جىل جارىم شاماسىندا ءبارى دە قالىپتى بولاتىن. ءبىراق اقىرىن- اقىرىن بولاشاققا دەگەن ءوز كوزقاراستارىمىزعا قاراي ارامىز الشاقتاي بەردى، ءبىر كۇنى ءۇزىلدى- كەسىلدى ۇرسىسىپ قالدىق. ديرەكتورلار كەڭەسى سول ساتتە قارسى تاراپتان تابىلدى. سونىمەن 30 جاسىمدا مەنى ۇلكەن ۇرىسپەن جۇمىستان شىعاردى. وسىلاي مەنىڭ سانالى عۇمىرىمدى سارپ ەتكەن ءىسىم جوق بولدى، قۇلازىپ قالدىم. بىرنەشە اي بويى نە ىستەۋ كەرەكتىگىن مۇلدە بىلمەدىم. مەن كاسىپكەرلەردىڭ كەلەسى بۋىنىنا وتكەندەي كورىندىم - ولار ماعان ەستافەتالىق تاياقشانى ۇسىندى، ال مەن ءتۇسىرىپ الدىم. دەۆيد پاككارد پەن بوب نويسقا كەزدەسىپ، بارلىق بۇلدىرگەندەرىم ءۇشىن كەشىرىم سۇراۋعا تىرىسىپ باقتىم. مەنىڭ ساتسىزدىگىم جاريا بولعانى سونشا، سول ماڭنان قاشىپ كەتكىم كەلدى. دەگەنمەن ازداپ وزىمە كەلە باستادىم. بۇرىنعىداي ءوز ءىسىمدى سۇيەتىنىمدى سەزىندىم.





Apple-دە ءتۇرلى جاعدايلار بولىپ جاتقاندا، مەندە ەشنارسە دە وزگەرمەدى. بەتىمدى كەرى بۇرعان ەدىم، ءبىراق بۇرىنعىداي ۇناتتىم. ءسويتىپ ءبارىن قايتا باستايىن دەپ شەشتىم. وسى كەزدە، ارينە، Apple دەن شىعارىلۋ - مەن تاپ بولاتىن ىستەردىڭ ەڭ ىزگىسى ەكەنىن بىلگەن جوقپىن. جەتىستىكتىڭ اۋىر سالماعى جەڭىل سەزىنۋگە اۋىستى: مەن تاعى دا ءبارىن باسىنان باستاي الامىن. وتكەن وقيعالاردىڭ سالعان جاراسى ازايدى. وسى سەزىمنەن مەنىڭ ءومىرىمنىڭ ەڭ ءبىر شىعارماشىلىق كەزەڭى باستالدى. 5 جىل ىشىندە NeXT پەن Pixar كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاپ، كەيىن مەنىڭ ادال جارىم بولعان ايەلدى تاپتىم. Pixar ستۋدياسى «ويىنشىقتار تاريحى» اتتى الەمدەگى العاشقى كومپيۋتەرلىك مۋلتفيلمدى شىعاردى. بۇگىنگى تاڭدا ول الەمدەگى ەڭ تابىستى مۋلتيفليكاتسيالىق ستۋديا بولىپ ەسەپتەلەدى. تاماشا وقيعالاردىڭ توعىسۋىمەن Apple كومپانياسى NeXT كومپانياسىن ساتىپ الدى، ءسويتىپ مەن Apple گە قايتا ورالدىم. NeXT- تە وندىرگەن تەحنولوگيالارىمىز ەندى Apple- ءدىڭ قايتا تۇلەۋىنە نەگىز بولدى. جانە لورين ەكەۋىمىز باقىتتى وتباسىن قۇردىق. ەگەر مەنى Apple دەن شىعارىپ جىبەرمەگەندە بۇل وقيعالاردىڭ ءبىرى دە بولماس ەدى.

ءدارىنىڭ ءدامى قانشاما اشى بولعانىمەن اۋىرۋ ىشپەي باسىلماس. كەيدە ءومىر ءسىزدىڭ باسىڭىزدى باقىت كىلتىمەن ۇرادى - سەنىمىڭىزدى جوعالتپاڭىز. مەن مىناعان سەنىمدىمىن، مەنىڭ جالعاستى العا جۇرۋىمە سەبەپ بولعان - ول مەنىڭ ءوز ءىسىمدى سۇيگەندىگىم. سۇيگەن ءىسىڭىزدى تابىڭىز - بۇل جۇمىس رەتىندە دە، جەكە ءومىرىڭىز ءۇشىن دە تۋرا جول بولادى. جۇمىس ءسىزدىڭ ومىرىڭىزدەن كوپ ورىن الادى، سول ءۇشىن ومىرگە شىن رازى بولعىڭ كەلسە - ءوزىڭ ۇلى دەپ ساناعان ءىستى ىستە. ال ۇلى ءىس جاساۋدىڭ جالعىز جولى - ءوز ءىسىڭدى ءسۇيۋ. ەگەر ءوز سۇيگەنىڭدى ءالى تاپپاساڭ - ەش بوساڭسىماي ىزدەۋدى جالعاستىر. ونى تاپقان كەزىڭدە تۇتاس جۇرەگىڭمەن ىزدەگەنىڭ سول ەكەنىن سەزىنە ءبىل. سوسىن ول بارلىق قازىرگى قارىم- قاتىناستار سەكىلدى ۋاقىت وتكەن سايىن جاقسارا تۇسپەك. سوندىقتان ىزدەڭىز. توقتالماڭىز.



مەنىڭ ءۇشىنشى اڭگىمەم ءولىم تۋرالى







17 جاسقا تولعان كەزىمدە مەندە ءبىر قىزىق وي پايدا بولدى: «ەگەر ءار ءبىر كۇندى ءومىرىڭنىڭ سوڭعى كۇنى رەتىندە سۇرسەڭ، ءبىر كۇنى ايتەۋ شىنىمەن سولاي بولادى» . بۇل وي مەنى قاتتى تولقىتتى، سودان باستاپ، مىنەكي 33 جىل بولدى، ءار كۇنى تاڭەرتەڭ ايناعا قاراپ، وزىمە سۇراق قويامىن: «ەگەر بۇل ءومىرىمنىڭ ەڭ سوڭعى كۇنى بولسا، ءدال قازىر نيەتتەنىپ وتىرعان ءىسىمدى ىستەر مە ەدىم؟ » ەگەر بۇل سۇراققا بىرنەشە كۇن قاتارىنان «جوق» دەپ جاۋاپ بەرسەم، وندا قالاي دا ءبىر نارسەنى وزگەرتۋ كەرەك ەكەنىن تۇسىنەمىن. ءبارىمىزدىڭ دە ولەتىنىمىز تۋرالى وي ماعان ومىردە ۇلكەن شەشىمدەر قابىلداۋعا كومەكتەستى. ءولىمنىڭ الدىندا بارلىق نارسە ءوز ءمانىن جوعالتىپ الماي ما؟

- ادامداردىڭ كوزقاراسى، مەمەندىگىڭ، جۇرت الدىندا ۇياتقا قالۋ مەن جوعالتۋدان قورقۋ - ءبارى جوققا اينالادى، تەك ەڭ ماڭىزدى دۇنيە عانا ساناڭدا تۇرادى. ءولىم تۋرالى ويلاۋ - مەن ءۇشىن وزىڭدەگى بار مەن جوق تۋرالى ۋايىمعا جەتەلەيتىن مازاسىز ويلاردان قاشىپ قۇتىلۋدىڭ ەڭ انىق ءتاسىلى بولدى. سەن بارىنەن اداسىڭ، ەندى جۇرەگىڭمەن لەسپەۋگە سەبەپ جوق. شامامەن جىل بۇرىن، ماعان راك دەگەن دياگنوز قويدى. تاڭعى سەگىز جارىمدا ۇيقى بەزىندەگى ىسىكتى انىق كورسەتەتىن اسپاپقا تۇسۋگە باردىم. دارىگەرلەر بۇنىڭ راكتىڭ ەمدەلمەيتىن ءتۇرى ەكەنىن، جانە مەنىڭ 3 تە 6 اي عانا ءومىرىم قالعانىن ايتتى. مەنىڭ دارىگەرىم ۇيىمە قايتىپ، سوڭعى ىستەرىمدى ىڭعايلاي بەرۋىمدى ايتتى، دارىگەر تىلىندە بۇل ءسوز «ولىمگە دايىندالۋ» دەگەندى بىلدىرەدى. بۇل بالالارىڭا اقتىق ءسوزىڭدى ايتىپ، جينالا بەرۋ كەرەكتىگىن تۇسىندىرەدى. وزىڭە ءومىرىڭنىڭ ءالى ونشاقتى جىلى بار سەكىلدى كورىنەدى، ال شىنىندا بار- جوعى ەكى- ءۇش اي عانا قالعان. بۇل دەگەن وتباسىڭدى ءبارىن دە مۇمكىندىگىنشە وڭاي رەتتەۋگە دايىنداۋ دەگەن ءسوز. بۇل دەگەن بارىمەن قوشتاسا بەر دەگەن ءسوز. مەن وسى دياگنوزبەن ءبىر كۇن ءجۇردىم. كەشكە قاراي كلەتكا ارقىلى تەكسەرىلۋگە باردىم: ەندەسكوپپەن كەۋدەم مەن اسقازانىم ارقىلى ىشەگىمە ەنىپ، ۇيقى بەزىنە ينە قاداپ، ىسىكتەن اناليز جاساۋ ءۇشىن بىرنەشە كلەتكا الدى. مەن ناركوزدا جاتتىم، وسى كەزدە جانىمدا بولعان ايەلىم ايتادى: دارىگەرلەر كلەتكا ۇلگىلەرىن تەكسەرىپ كورىپ، جىلاپ جىبەرىپتى. سويتسە مەندەگى حيرۋرگيالىق وپەراتسيا ارقىلى جازۋعا بولاتىن راكتىڭ سيرەك كەزدەسەتىن ءتۇرى ەكەن. اقىرى ماعان وپەراتسيا جاسادى، قۇدايعا شۇكىر، قازىر جاقسىمىن. بۇل مەنىڭ ولىمگە ەڭ جاقىن كەلگەن ءساتىم بولدى، ەندى كەلەسى 20 جىل شاماسىندا وعان مۇنداي جاقىن بارماسپىن دەپ ۇمىتتەنەم. وسىنى باستان وتكەرگەندىكتەن، ءولىم ويلاۋ ماعان پايدالى بولعان ساتتەن گورى، قازىر مەن سىزدەرگە سەنىمدى تۇردە ايتا الامىن، ءبىراق تەك قانا اقىلدىڭ كوزىمەن ايتامىن: «ەشكىمنىڭ دە ولگىسى كەلمەيدى. ءتىپتى جۇماققا بارعىسى كەلەتىن ادام دا جۇماققا كىرۋ ءۇشىن ولىمگە بارا المايدى. دەگەنمەن، ءولىم - بارشامىزدىڭ ەڭ سوڭعى ايالدامامىز. ودان ءارى ەشكىم دە وتە المايدى». ءولىمنىڭ اتى ءولىم بولسا دا، ول - ءومىردىڭ ەڭ ۇلى تاپقىرلىعى. ءومىر ءۇشىن - ءولىم وزگەرىس اگەنتى. ول جاڭاعا ورىن بەرۋ ءۇشىن ەسكىنىڭ ءبارىن تازالايدى. قازىرگى جاڭا - ول سىزدەر، ءبىراق ءبىراز ۋاقىت وتكەننەن كەيىن سىزدەر دە جولدان سىرىپ تاستالۋعا ءتيىستى ەسكىگە اينالا باستايسىزدار. قارا اسپاندى توندىرگەنىم ءۇشىن كەشىرىم وتىنەمىن، ءبىراق بۇل اقيقات.

سىزدەردىڭ ۋاقىتتارىڭىز شەكتى، سوندىقتان ونى الدە كىمنىڭ ءومىرىن سۇرگەندەي بوسقا جىبەرمەڭىز. دوگمالاردىڭ قاقپانىنا تۇسپەڭىز - كەرەكسىز ويلارمەن ءومىر سۇرمەڭىز. وزگەلەردىڭ پىكىرىنىڭ ءسىزدىڭ ىشكى داۋىسىڭىزدى تۇنشىقتىرۋىنا جول بەرمەڭىز. ەڭ باستىسى - ءوز جۇرەگىڭىز بەن اقىلىڭىزدىڭ سوڭىنان ادامشا ىلەسىڭىز. ول ەكەۋى ءسىزدىڭ كىم بولۋ كەرەك ەكەنىڭىزدى ايتەۋ ءبىر جولدارمەن انىق بىلەدى. ال قالعانىنىڭ ءبارى - ەكىنشى ورىندا. مەنىڭ جاس كەزىمدە «جارىق دۇنيەنىڭ كاتالوگى» اتتى كەرەمەت جۋرنال شىعىپ تۇراتىن. جۋرنال ءبىزدىڭ تولقىننىڭ قاسيەتتى كىتاپتارىنىڭ بىرىنە اينالدى. جۋرنالدى وسىدان الىس ەمەس مەنلو باعىندا ستيۋارت براند اتتى جىگىت تاراتاتىن. بۇل 60 - جىلداردىڭ سوڭعى كەزى، كومپيۋتەرلەر مەن كومپيۋتەرلىك بەتتەۋدەن بۇرىنعى كەزەڭ، سوندىقتان باسپا ماشيناسىنىڭ، پىشاق پەن پولياريودتىڭ كومەگىمەن بارلىق جۇمىس قولمەن جاسالاتىن. بۇل شامامەن google-دىڭ قاعازداعى ۇلگىسى دەپ قاراۋعا بولادى، ءبىراق google-دىڭ دۇنيەگە كەلۋىنەن 35 جىل بۇرىن بولدى. باسىلىم ءمىنسىز ەدى، كەرەمەت قۇرالدار مەن يدەيالارعا تولى بولاتىن. ستيۋارت پەن ونىڭ دوستارى جۋرنالدىڭ ءبىراز ءنومىرىن جاسادى، جانە شىعارىلعان جۋرنالدار ءوز مىندەتىن ورىندادى- اۋ دەگەندە جۋرنالدىڭ ەڭ سوڭعى نۇسقاسىن شىعارىپ، اياقتادى. بۇل 70-جىلداردىڭ ورتاسى بولاتىن، مەن ول كەزدە سىزدەردىڭ جاستا بولدىم.

جۋرنالدىڭ ارتقى مۇقاباسىندا تاڭسارىدە تۇسىرىلگەن شۇباتىلعان قارا جولدىڭ سۋرەتى بولدى. ادەتتە شىتىرمان وقيعالارعا اۋەسقوي اۆتوستوپپەن ساياحات جاسايتىندار جۇرەتىن كادىمگى قارا جول. وسى سۋرەتتىڭ استىندا مىنداي ءسوز بولدى: «اش بولىڭىز. اقىلسىز بولىڭىز» . ولار وسىلاي دەپ جۋرنالدى توقتاتتى، بۇل ولاردىڭ قوشتاسۋ سالەمى بولاتىن. اش بولىڭىز. اقىماق بولىڭىز. مەن وسىنى ۇنەمى وزىمە ايتىپ وتىردىم. ال قازىر، سىزدەر ۋنيۆەرسيتەتتى ءبىتىرىپ، بارلىعىن جاڭادان باستايىن دەپ جاتقاندا - مەن سىزدەرگە دە وسىنى تىلەيمىن. اش بولىڭىز. اقىماق بولىڭىز. سىزدەرگە كوپ راقمەت»، - دەپتى سابازىڭ. ناشار اۋدارمام ءۇشىن تاعى دا كەشىرىم سۇرايمىن. وسى ءسوز بۇرىن اۋدارىلماعان ەكەن، سونىڭ كەتىگىن تولتىرسام دەگەن ءبىر وي دا بولىپ ەدى.. .

Massaget.kz