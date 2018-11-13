شىمكەنتتە جولدىڭ قارسى باعىتىنا شىعىپ كەتكەن ەكى جۇرگىزۋشى ۇستالدى

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В Шымкенте задержаны участники опасного челленджа «по встречке» ⠀ В социальных сетях распространилось видео, на котором в Шымкенте по проспекту Кунаева водители двух автомобилей ехали по встречной полосе, нарушая правила дорожного движения РК. ⠀ Дорожно-патрульной полицией были приняты экстренные меры к задержанию нарушителей и привлечение их к административной ответственности. С ними проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента. ⠀ Как стало известно, водители очень крутых иномарок «Лексуса 570» и «Крайслера» нарушили сразу четыре статьи Кодекса РК «Об административных правонарушениях»: Статью 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, Статью 614. Создание препятствий для движения транспортных средств, Статью 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, Статью 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. ⠀ Решение о лишении лихачей прав и на какой срок примет суд. ⠀ 📰: otyrar.kz #shymkentonline #shymkent #шымкент

Публикация от Шымкент Онлайн (@shymkent.online) 12 Ноя 2018 в 11:02 PST