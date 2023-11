جازۋشى ساۋلە دوسجان حالىقارالىق «بۋكەر» ادەبي سىيلىعىنا ۇمىتكەر بولدى

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق جازۋشى ساۋلە دوسجاننىڭ اعىلشىن تىلىندە جارىق كورگەن نوۆەللالار جيناعى 2019 -جىلعى «The Man Booker International» (لوندون) سىيلىعىنا ۇمىتكەرلەر تىزىمىنە ەندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

اتاپ ايتقاندا، 2018 -جىلدىڭ قازان ايىنىڭ باسىندا «Hertfordshire Press» بريتاندىق باسپا ءۇيى ساۋلە دوسجاننىڭ «The tragedy of abastard» جانە «My own strange heart» اتتى ۇزدىك نوۆەللالارى ەنگەن پروزا جيناعىنىڭ اعىلشىن تىلىندەگى نۇسقاسىن حالىقارالىق «بۋكەر» ادەبي سىيلىعىنا ۇسىنعان.

بۇل رەتتە، جازۋشىنىڭ بۇرىن ەشقايدا جارىق كورمەگەن «Thetragedy of a bastard» («كوردەمشەنىڭ قاسىرەتى») حيكاياتى بريتاندىق رەتسەنزەنتتەر تاراپىنان جاقسى پىكىرگە يە بولعان. تانىمال ادەبي سىنشى كەرولاين ۋولتون «Ourdear ancestors said honour is more valuable than life» («بىزدىڭ قاسيەتتى بابالارىمىز ومىردەن دە قىمبات - ار ەكەنىن ايتىپ وتكەن») رەتسەنزياسىندا «كوردەمشەنىڭ قاسىرەتى» حيكاياتىنىڭ يدەياسى تەرەڭ ەكەنىن اتاپ وتەدى.

حيكايات جەتى اتادان قان ارالاستىرماۋ سالتىن ۇستانىپ كەلگەن تەكتى حالىق ۇرپاقتارىنىڭ ۇساقتالىپ، ازىپ بارا جاتقانى تۋرالى ۇلت تاعدىرىنا قاتىستى ۇلكەن پروبلەمانى كوتەرەدى.

ساۋلە دوسجان - جازۋشى، اقىن، جۋرناليست، بىرنەشە ادەبي سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى. سونىڭ ىشىندە، جازۋشىنىڭ اعىلشىن تىلىنە اۋدارىلعان «وگەي جۇرەك» شىعارماسى 2017 -جىلى شۆەتسيادا وتكەن اشىق ەۋرازيالىق ادەبي كونكۋرسىندا «پروزا» جانرى بويىنشا جۇلدەلى Ⅲ ورىندى يەلەنگەن.

جازۋشىنىڭ شىعارمالار جيناعىن اعىلشىن تىلىنە ەلدەن سارىباي ءتارجىمالاعان. ەلدەن سارىباي «پەرو» جەكە قورىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، اقىن-اۋدارماشى، ساياساتتانۋشى. 1989 -جىلى الماتى قالاسىندا تۋعان، لوندون ۋنيۆەرسيتەتىندە ءبىلىم العان.