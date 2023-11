اۆتوكولىگىڭىز قىسقا دايىن با؟

استانا. قازاقپارات - تەمىر تۇلپارىن قىستىڭ سۋىعىنا دايىنداۋ - ءار كولىك يەسىنىڭ باس اۋىرتار باستى ماسەلەسى.

اۆتوكولىكتىڭ كوپتەگەن بولىكتەرىن جىل مەزگىلدەرىنە قاراي اۋىستىرىپ، تەكسەرۋدەن وتكىزبەسە، سوڭى قيىن جاعدايلارعا اكەلىپ سوعۋى ابدەن مۇمكىن. سونىمەن، تەمىر تۇلپار يەلەرىنە قىستىڭ قاقاعان ايازى الدىندا قانداي شارالار جاساۋ كەرەك؟

كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ باسىم بولىگى قىسقا دايىندىق رەتىندە دوڭعالاق اۋىستىرۋمەن جانە اينەك جۋعىشتىڭ بوشكەسىنە انتيفريز قۇيۋمەن عانا شەكتەلەدى. الايدا بۇل دايىندىقتىڭ شالالىعىن كولىك سىنىپ، جولدا قالعاندا ءبىر- اق تۇسىنەدى. ۋاقىتىلى دايىندىق جاساۋ - قاراجاتتى، ۋاقىتتى ۇنەمدەۋگە، دەنساۋلىقتى، ءتىپتى ءومىرىڭىزدى ساقتاپ قالۋعا سەبەپ بولادى.

سونىمەن، اۆتوكولىكتىڭ بارلىق بولىگى قىسقا دايىندىقتى قاجەت ەتەدى.

1. تەجەگىش جۇيەسى

تەجەگىش جۇيەسى اۆتوكولىك قاۋىپسىزدىگىن، ءسىزدىڭ ءومىرىڭىزدىڭ، اينالاڭىزداعى ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىندىكتەن قىس مەزگىلىنە ءدال وسى بولىككە دايىندىق اسا كوپ قاجەت. ەگەر بۇرىن قولدانىستا بولعان كولىكتى جاقىندا ساتىپ الساڭىز، تەجەگىش قاپتاماسىن، تەجەگىش سۇيىقتىعىن اۋىستىرىڭىز. نەگىزى تەجەگىش سۇيىقتىعى ەكى جىلدا ءبىر رەت نەمەسە 60 مىڭ شاقىرىمنان كەيىن اۋىستىرىلۋى قاجەت. ال سۇيىقتىقتى اۋىستىرعاندا، تەجەۋ جۇيەسىندەگى اۋانى شىعارۋ كەرەكتىگىن ۇمىتپاڭىز.

تەجەگىش ديسكتەرىن مۇقيات قاراپ شىعىڭىز، ولار ابدەن توزىپ، ۇيكەلىستەن تۋىندايتىن قاتتى قىزۋدان جارىقشاقتانۋى دا مۇمكىن.

ەگەر كولىگىڭىزدە ABS (تەجەگىشتىڭ سىرەسىپ قالماۋىن قامتاماسىز ەتەتىن جۇيە)، DSC (باعىتتىق تۇراقتىلىق جۇيەسى) بولسا جوعارىدا كورسەتىلگەن قاراپايىم شارالارمەن قۇتىلمايسىز، كومپيۋتەر دياگنوستيكاسى ارقىلى جوعارىدا اتالعان جۇيەلەر جادىسىندا تىركەلگەن قاتەلەردى قاراپ شىعىڭىز. ەگەر قاتەلەر جوق بولىپ شىقسا، ABS، DSC جۇيەلەرىنىڭ داتچيكتەرىنىڭ كونتاكتىلەرىنىڭ تۇتاستىعىن، تازا ەكەنىن، ولار بەكىتىلگەن مەحانيزمدەردىڭ تازا ەكەندىگىنە كوز جەتكىزىڭىز.

2. اۆتوموبيلدىڭ ەلەكتر جۇيەسى







بۇل دا كوپ كوڭىل ءبولۋدى قاجەت ەتەدى. ءبىرىنشى كەزەكتە، قىس كەزىندە اككۋمۋلياتور باتارەياسىنىڭ جاعدايىن جاقسارتىڭىز. اككۋمۋلياتورداعى ەلەكتروليتتىڭ تىعىزدىعى 1,27-1,28 گ/سم3-تەن كەم بولماۋى كەرەك. ونىڭ ەلەكتر سىيىمدىلىعىن (امپەر/ساعات) تەكسەرتىڭىز، ەگەر نومينالدى كورسەتكىشىنەن 30 پايىز تومەن بولسا، اككۋمۋلياتوردى اۋىستىرعان ءجون، جەڭىل اۆتوكولىكتەردە نەگىزىنەن 55-75 امپەر/ساعاتتىق اككۋمۋلياتورلار قولدانىلادى.

قىس كەزىندە سۋىق موتوردى جىلدام وتالدىرۋ ءۇشىن ستارتەردىڭ جاعدايىن تەكسەرىپ، ونىڭ ەلەكتر جۇيەسىن قامتاماسىز ەتەتىن سىمداردى تەكسەرىپ العان ارتىقتىق ەتپەيدى. قىسقاسى، ەلەكتر جۇيەسىن بارلىق جاعىنان تەكسەرگەن دۇرىس.

كولىك وت العاننان كەيىن كولىكتى ەلەكتر توعىمەن قامتاماسىز ەتەتىن گەنەراتوردىڭ جاعدايىن تەكسەرىڭىز. ونىڭ شەتكالارىن، پودشيپنيكتەرىن مۇقيات تەكسەرىپ، قاجەت بولسا مايلاڭىز، نە اۋىستىرىڭىز.

قىس كەزىندە، قاراڭعىلىق ەرتە تۇسەتىنىن ۇمىتپاڭىز، ماشينانىڭ جولدى جارىقتاندىراتىن ەلەكتر لامپالارىنا كوپ كۇش تۇسەتىندىكتەن كۇتپەگەن جەردە ىستەن شىعۋى مۇمكىن، سوندىقتان فارالاردىڭ ارتىق شامدارى كولىكتە بولعانى ءجون.

3. موتور

قاقاعان قىس كەزىندە موتورعا بايلانىستى باستى ماسەلە - ونىڭ وتالۋى. بۇل ماسەلەنىڭ اينالاسىندا ويلاناتىندار - نەگىزىنەن، كاربيۋراتورلى كولىكتىڭ يەلەرى، ءبىراق، ينجەكتورلى كولىكتەر دە قىرسىعىپ قالۋى مۇمكىن. بۇنداي جاعداي نەگە بايلانىستى سۇراققا ءۇش جاۋاپ بار: جانارمايدىڭ ناشار بۋلانۋى، اككۋمۋلياتوردىڭ ءولىمشى ءحالى، مايدىڭ قويۋلانۋى.

كولىك موتورىن، قىس كەزىندە، قاتتى ايازداردا قىمتاعان ءجون، اسىرەسە رەسەيدىڭ زاماناۋي ماشينالارى قىمتاعاندى قاتتى ۇناتادى، قىمتاۋ موتوردىڭ سۋۋىنا كەدەرگى بولادى.

ال قاقاعان ايازدا كولىككە وت الدىرۋ 800 شاقىرىم قاشىقتىقتى ءجۇرىپ وتكەنمەن تەڭ دەگەن قاۋەسەتتىڭ جانى بار ەكەنىن ەسكەرسەك، جانە ماشينا از ۋاقىتقا بولسىن ءبىر ءسات توقتايتىنىن، 3-4 ساعات ءۇي، نە وفيس الدىندا تۇراتىنىن ەسكەرسەك، كولىكتى قايتا- قايتا جىلىتۋدىڭ قانشالىقتى زياندى ەكەنى تۋرالى ويعا قالاسىڭ...

ساراپشىلار جىلى گاراجى مەن ينجەكتورلى قوزعالتقىشى بار كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنە قاتتى اياز كۇنى جانارمايباگىن تولتىرىپ الۋىنا كەڭەس بەرەدى. سەبەبى، باكتا بوس اۋا قالسا ول بۋلانىپ، جانار- جاعارمايدىڭ قۇرامىن وزگەرتىپ، بەنزوسورعى مەن جاعارماي جۇيەسىن زاقىمدايدى.

اككۋمۋلياتوردى قولدانىپ جۇرگەنىڭىزگە 5 -جىلدان اسسا اۋىستىرىڭىز. ايازدا قالىپ كەتكەن اككۋمۋلياتوردى ۆانناعا ىستىق سۋعا باتپايتىنداي ەتىپ 10 مينۋتقا سالىپ الۋعا بولادى.

4. دوڭعالاقتار

دوڭعالاقتاردى ماۋسىمىنا ساي جانە تەحنيكانى دۇرىس قولدانۋ تالاپتارىن ورىنداي وتىرىپ، ماشينا دوڭگەلەكتەرىنە كيگىزۋ - قاۋىپسىزدىك شارتتارىن ورىنداۋدىڭ ءبىر ءتۇرى. قىستى كۇنى قولداناتىن دوڭعالاق تۇرلەرىن: M+S (Mud+Snow - «لاي+قار» )،Winter (« قىس» ) نەمەسە W بەلگىلەرى بار دوڭعالاقتاردى قولدانعان ءجون.

بۇل جازۋلار بۇلت، نەمەسە قار ۇشقىنىنىڭ پيكتوگرامماسىمەن بىرگە كورسەتىلۋى مۇمكىن. AS (All Seasons - «بارلىق ماۋسىمعا ارنالعان») نەمەسە AW (Any Weather - «اۋا رايىنىڭ كەز- كەلگەن جاعدايى») ماركالى بۇكىلماۋسىمدىق شينالاردى وڭتۇستىكتەن باسقا ايماقتاردا قولدانباعان دۇرىس، سەبەبى ولاردىڭ قىس كەزىنە قاجەتتى ارتىقشىلىقتارى تىم تومەن بولىپ كەلەدى. جۇرگىزۋشىلەردىڭ باسىن قاتىراتىن سۇراقتىڭ ءبىرى: قانداي دوڭعالاق جاقسى، تىكەنەكتى (شيپوۆكا) مە، الددە جابىسقاق (ليپۋچكا) پا؟

بۇل دوڭعالاقتاردى قولدانۋدىڭ وزىندىك ەرەكشەلىكتەرى بار: تىكەنەكتى شينا قار جانە مۇز ۇستىندە جاقسى ۇستايدى، ال جابىسقاق شينالار اسفالتتى ۇناتادى. تازا اسفالتتا تىكەنەكتى شينالاردى تەجەلۋ قاسيەتى تومەندەيدى، تەجەلۋ جولى ۇزارىپ، دوڭعالاقتىڭ سىرەسۋ ءقاۋپى ارتادى. ءبىر قىزىعى تىكەنەكتى دوڭعالاققا تىم سەنىممەن قارايتىندار اسفالت ۇستىندە ودان مۇز بەن قارعا قاجەتتى قاسيەتتى كۇتەدى. قىسقاسى، قىسقى دوڭعالاقتى تاڭداپ الۋ كولىكتىڭ قانداي جول جاعدايىندا جۇرەتىنىنە بايلانىستى بولۋى كەرەك.

كەيبىر جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەر ماشينانىڭ جەتەكشى دوڭگەلەكتەرىنە تىكەنەكتى دوڭعالاق كيگىزىپ، جەتەكتەگىسىندە جازعىسىن قالدىرادى. بۇل وتە قاۋىپتى، ءارتۇرلى شينا بولعاندىقتان ولاردىڭ تەجەلۋ كوەففيسەنتتەرى دە ءار ءتۇرلى بولادى، بۇل جولدان ۇشىپ كەتۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى.

بۇدان بولەك، بارلىق ماۋسىمعا جارايتىن دوڭعالاقتاردىڭ بىرنەشە ءتۇرى بار. ءبىراق، ونىڭ قىستا ءجۇرۋى ءۇشىن پروتەكتورىنىڭ تەرەڭدىگى قالىڭ بولۋى قاجەت. سەبەبى، پروتەكتورى جاقسى بولسا دا تايىپ كەتۋى مۇمكىن ەكەن. سول ءۇشىن ماتەريالى جۇمساق، نورماسى 1,6 كەلەتىن دوڭعالاقتى تاڭداعان ابزال.

5. كولىكتىڭ سىرتىنا كۇتىم جاساۋ

جاڭبىر مەن ىستىققا توزگەن كولىگىڭىزدىڭ تەمىرىنە قىستا جولعا سەبىلەتىن تۇز دا كەرى اسەرىن تيگىزەدى. سوندىقتان، كولىگىڭىزدىڭ تەمىرى شىرىمەس ءۇشىن ماستيكا (جىلتىراتاتىن سۇيىقتىق) نەمەسە بالاۋىز ەرىتىندىسىمەن جاپقان دۇرىس. قىس ايىندا كولىگىڭىزدى ۇنەمى جۋعىزىپ تۇرۋ كەرەك. سەبەبى، كولىكتىڭ استىڭعى جاعى لايلانباۋى كەرەك. ءبىراق، سۋىق كۇندەرى كولىكتى ىستىق سۋمەن جۋۋعا بولمايدى.

دەرەككوزى: qazrabat.kz