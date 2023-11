الەم ەلدەرىنىڭ تۋعان كۇن تويلاۋ داستۇرلەرى

استانا. قازاقپارات - تاريحتا العاش ءوز تۋعان كۇنىن ەجەلگى مىسىرلىقتار تويلاي باستادى. بۇل مەرەكە كەيىن اسسيرياعا دا تاراپ كەتتى. ءبىراق تۋعان كۇندى تەك شەندى پەرعاۋىندار مەن ولاردىڭ مۇراگەرلەرى عانا تويلاي الاتىن.

سارايلاردا ۇلكەن توي ءوتىپ، بۇكىل جۇرت اتاپ وتەتىن بولعان. كەيدە پەرعاۋىن تۋعان كۇنىنە وراي تۇرمەدەگى قىلمىسكەرلەردىڭ جازاسى جەڭىلدەتىلىپ، بوستاندىققا شىعارعان. سودان بەرى تۋعان كۇن ءار حالىقتا ءارتۇرلى تويلانا باستادى. ەندەشە نازارىڭىزعا تۋعان كۇندەگى ەرەكشە جورالعى مەن تويلاۋ ءداستۇرى بار حالىقتاردى ۇسىنامىز. نيدەرلاند: بارلىعىن قۇتتىقتاۋ نيدەرلاندىدا ءداستۇرلى «Happy birthday!» جوق بولعانىمەن، وزىندىك «Gefeliciteerd!» (قۇتتىقتايمىز) دەگەن قۇتتىقتاۋ ءسوزى بار. ول تۋعان كۇن يەسىنە عانا ەمەس، ونىڭ بارلىق وتباسى مۇشەسىنە، جاقىندارى مەن دوستارىنا ايتىلادى. سەبەبى حالىق تانىمىندا تۋعان كۇن - بارلىعىنا ورتاق مەرەكە. اسىرەسە تۋعان كۇن يەسىنىڭ ەڭ جاقىن ادامدارىنا. Victoria ەسىمدى قولدانۋشى Dutch Language Blog سايتىنداعى «Hoera! Ik Ben Jarig!» ماقالاسىندا مىناداي پىكىر قالدىرىپتى: «مەنىڭشە ءار ادامدى قۇتتىقتاپ شىعۋ - ءبىرتۇرلى ءداستۇر. مەن ءوز دوسىمنىڭ تۋعان كۇنىندە بولدىم، مەنى كەلگەن قوناقتىڭ ءبارى قۇتتىقتاپ جاتقاندا «مەنىڭ قاتىسىم قانشا، ونى مەن تۋعان جوقپىن عوي؟ !» دەگىم كەلدى».

ارگەنتينا: ۇن شاشىپ، باسىنا جۇمىرتقا جارۋ بۇل ءداستۇر ۇلدار 18 گە، قىزدار 15 كە تولعاندا عانا جاسالادى ەكەن. ال بۇل جاسقا دەيىن بالالاردىڭ اياعىن باسۋ جورالعىسى ورىندالادى ەكەن. سوندىقتان ارگەنتينادا 18 بەن 15 جاسقا دەيىن بالالار ءوز تۋعان كۇنىندە تىنىم تاپپايدى. Tripadvisor سايتىنداعى فورۋمدا ScarlettO1 اتتى قولدانۋشى بىلاي دەيدى: «ساباقتان شىققاندا، ءبىر توپ ادام مەنىمەن وقيتىن ءبىر قىزعا اياماي ۇن شاشىپ، باسىنا ەكى جۇمىرتقا جارىپ جىبەردى. شوشىپ كەتتىم، بار عوي! بۇل نە دەگەن ەسسىزدىك دەپ. سويتسەم، بۇل ءوزى سونداي ءداستۇر ەكەن. ءبارى ءماز، ايتەۋىر، تەك قۇربىمنىڭ جەمپىرى جاپ- جاڭا ەدى. سوعان ءىشىم اشىدى».

مەكسيكا: بەتىنە تورت شاپتاۋ مەكسيكادا دا تۋعان كۇن يەسىنە ابايلاۋ كەرەك. كەز كەلگەن ءساتتى ونىڭ دوستارى نە تۋىستارى كرەمى كوپ تورتتى بەتكە بىلش ەتكىزۋى مۇمكىن. بۇل ارقىلى قانداي قۇتتىقتاۋ، جورالعى جاسالاتىنا بەلگىسىز، ءبىراق مەسكيكادا مۇنداي كورىنىس كوپ كەزدەسەدى. Yahoo Answers سايتىندا buzzl0ver اتتى قولدانۋشى بۇل ءداستۇر تۋرالى بىلاي جازىپتى: «مۇنداي ءداستۇر تەك مەكسيكادا عانا ەمەس، يسپانيادا دا بار. مەنىڭ وتباسىم ماعان تۋرا وسىلاي ىستەگەن ەدى كەزىندە. سودان بەرى تۋعان كۇن دەگەندى جەك كورەمىن. ول تورتتى، تۇتاس تۋعان كۇننىڭ بەرەكەسىن كەتىرەدى. بۇل ءداستۇردى قولدامايمىن!»

تايلاند: موناحتارعا سىي تارتۋ تايلاندتا حالىقتىڭ كوبى - بۋدديستەر. ولار ءوز دىنىنە قوعامدىق دەڭگەيدە ءمان بەرەدى. مىسالى بۋدديست ادام ءوز تۋعان كۇنىندە ساعات تاڭعى التىدا عيباداتحاناعا بارىپ، موناحتتارعا سىيلىق جاساپ نەمەسە ازىق- تۇلىگىن اپارىپ بەرەدى ەكەن. I am Wannee بلوگىنىڭ اۆتورى: «مەنىڭ تۋعان كۇنىم وتكەن اپتادا بولدى. مەن رەستورانعا بارىپ نەمەسە ۇلكەن كەش جاساپ تويلاعان جوقپىن. انام مەن جيەنىمدى ەرتىپ عيباداتحاناعا باردىم. وندا 500 دەي موناح ءجۇر ەكەن. ءبىز اپارعان دامدىلەر بارلىعىنا جەتپەي قالا ما دەپ ساسىپ قالدىق. ابىروي بولعاندا بۇگىن مەنىڭ تۋعان كۇنىم عانا ەمەس ەكەن».

كانادا: مۇرىن مايلاۋ كەي وتباسى مۇرىن مايلاۋ سياقتى ەرەكشە ءداستۇردى ءالى كۇنگە دەيىن ساقتاپ كەلەدى. تۋعان كۇن يەسىنىڭ مۇرنىنا ماي جاعۋدىڭ ءمانى - ساتسىزدىك پەن قيىندىقتار ونىڭ باسىنان ماي ۇستىندە سىرعىعانداي وڭاي كەتسىن دەگەن تىلەك ەكەن. The Revivalist: Word from the Appalachian South بلوگىنىڭ اۆتورى Mark Lynn Ferguson: «انام قازىر مەنەن 250 ميل قاشىقتىقتا. سوندىقتان ول دوسىم رايانعا حابارلاسىپ مەنىڭ تۋعان كۇنىمدە وتباسىلىق ءداستۇردى ءوزى ءۇشىن جاساۋىن ءوتىندى. رايان امەريكالىق قوي، ول ونى قايدان ءتۇسىنسىن. اقىرى ماعان ماي جاقپادى. ءبىراق بۇل ءداستۇر مەنىڭ بالالىق شاعىمدى ەسكە سالادى. تۋعان كۇنىمدە تاڭەرتەڭ انام قۇشاعىنا قىسىپ، زورلىقپەن مەنىڭ مۇرنىما مايدى وكىرتىپ جاعۋشى ەدى. تۋعان كۇن سولاي كوڭىلدى باستالاتىن».

دانيا: تۋ ءىلىپ قويۋ ەگەر دانيادا تەرەزە، بالكوندا ءىلۋلى تۇرعان تۋ كورە قالساڭىز، بۇل ۇيدە تۋعان كۇن تويلانىپ جاتىر دەپ ويلاي بەرىڭىز. دانيادا ءرامىزدى ەرەكشە قۇرمەت تۇتادى. ءتىپتى تۋعان كۇندە دە. سەبەبى ونىڭ تاريحي ماڭىزى حالىق ساناسىنا زور قاسيەت رەتىندە ءسىڭىپ كەتكەن. قازىرگى كەسكىنىن ساقتاعان الەمدەگى ەڭ ەجەلگى تۋ بولىپ كەلە جاتقانى دا وسىدان بولسا كەرەك. اننا كلارك، كوپەنگاگەندە تۇرىپ جاتقان اعىلشىن: «ءوز تۋىڭدى قاستەرلەسەڭ، داتتار سياقتى بول دەر ەدىم. ۇلتتىق مەرەكەلەردەن بولەك تۋعان كۇندە دە دانيا تۋىن ۇيلەردەن كورۋگە بولادى. مەن دە قىزىعىپ ءوز تۋعان كۇنىمدە ءىلىپ قويعىم كەلدى، اتتەڭ، بريتاندىقپىن».

قىتاي: كەسپە جەۋ قىتاي مادەنيەتىندە استىڭ الار ورنى ەرەكشە. باتىس ەلدەرى تورت ۇستىندەگى بالاۋىزدى ۇرلەتىپ جاتسا، قىتايلار كەسپە جەگىزەدى. ەڭ ماڭىزدىسى - كەسپەنى ۇزبەي جەۋ كەرەك، ءۇزىپ قالساڭ - جامان ىرىم. بۇل ءداستۇردىڭ ءمانى - كەسپە قانشالىقتى ۇزىن بولسا، تۋعان يەسى سونشالىقتى ۇزاق، باياندى عۇمىر كەشپەك. Quora سايتىندا Xiaofu Li اتتى قولدانۋشى بىلاي جازعان ەكەن: «بالاۋىز جاعىلعان تورت ءسان شىعار، ءبىراق كەسپە - ءداستۇر. ونىڭ ءمانى دە تەرەڭ. ۇزىن كەسپەنى ۇزبەي جەۋ، البەتتە، كوبىنە ۇناي قويماس، ءبىراق مۇنداي ءداستۇر ادامنىڭ ۇزاق ءومىر سۇرۋگە دەگەن سەنىمىن بەكىتە تۇسەدى».

