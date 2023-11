ءۇي جانۋارلارىنىڭ ەشكىم كۇتپەگەن پايداسى انىقتالدى

استانا. قازاقپارات - بوۋلدەردەگى كولورادو جانە ۋلم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ءۇي جانۋارلارىنىڭ بولماۋى قالا تۇرعىندارىنىڭ پسيحيكالىق جاعدايىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەندىگىن انىقتادى.

بۇل تۋرالى ماقالا Proceedings of the National Academy of Sciences باسىلىمىندا جاريالاندى، دەپ جازادى Stan.kz اقپاراتتىق اگەنتتىگى.

تاجىريبەگە 20 دان 40 جاسقا دەيىنگى قىرىق نەمىس ازاماتى قاتىستى. ولاردىڭ جارتىسى شارۋا قوجالىقتارىندا، ال ەكىنشىسى - ءۇي جانۋارلارىن مۇلدە اسىراماعان قالالىق ورتادا وسكەن.

زەرتتەۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار ءبىراز ۋاقىت ىشىندە ماتەماتيكالىق ەسەپتى شەشۋگە ءماجبۇر بولدى. يممۋنيتەتتىڭ رەاكسياسىن زەرتتەۋ ءۇشىن ەرلەردەن تەستىلەۋگە دەيىن 5 مينۋت بۇرىن، سونداي- اق 15, 60, 90 جانە 120 مينۋتتان كەيىن قان جانە سىلەكەي ۇلگىلەرى الىندى.

ناتيجەسىندە شارۋا قوجالىقتارىندا ءومىر سۇرگەن ادامداردىڭ قالا تۇرعىندارىنا قاراعاندا كۇيزەلىستى قالىپتى قابىلدايتىنى بەلگىلى بولدى.

عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءۇي جانۋارلارىنان ادامدارعا بەرىلەتىن ميكروورگانيزمدەر ولاردى سترەسستىك جاعدايلارعا بەيىمدەلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى جانە سايكەسىنشە پسيحيكالىق بۇزىلۋلار مەن اۋرۋلاردىڭ دامۋ قاۋپىن ازايتادى.