سولتۇستىك كورەيالىق جانكۇيەرلەر قىسقى وليمپيادا قوناقتارىن تاڭقالدىردى

استانا. قازاقپارات - سولتۇستىك كورەيالىق جانكۇيەرلەردىڭ ەموتسياعا بەرىلىپ جانكۇيەرلىك ەتۋى - پحەنچحانداعى قىسقى وليمپيادانىڭ باستى حيتىنە اينالدى.

Independent Online حابارلاۋىنشا، جانكۇيەرلەر تەك ۇيىمداستىرۋشىلاردى عانا ەمەس، پحەنچحانداعى وليمپيادا ويىندارىن تاماشالاپ وتىرعانداردىڭ بارلىعىن تاڭقالدىرىپ وتىر.

كوپتەگەن Twitter قولدانۋشىلارى مەن وليمپيادا قوناقتارى ءوزىن- ءوزى ۇستاي المايتىن سولتۇستىك كورەيالىق جانكۇيەرلەر توبىن سىنعا الۋدا. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ بۇل ارەكەتى ديكتاتورلارىنىڭ ناسيحاتى سەكىلدى، دەپ جازدى Yahoo Sports.

مىسالى، Twitter قولدانۋشىسى مەتت ستوپەر مىناداي جازبا قالدىرعان: «بۇل - بۇرىن- سوڭدى ءوز كوزىممەن كورگەن جابايى دۇنيەلەردىڭ ءبىرى بولدى! وليمپياداداعى سولتۇستىك كورەيادان كەلگەن جانكۇيەرلەر كومانداسى»، - دەپ جازعان ول.

ۇزىنقۇلاقتىڭ ايتۋىنشا، جانكۇيەرلەر توبىنا تەك داۋلەتتى وتباسىلاردىڭ قىزدارى كىرگەن. ولار سىرتقى كەلبەتى، مۋزىكالىق قابىلەتى جانە وتباسىلارىنىڭ قوعامداعى ورنى بويىنشا تاڭدالىپ الىنعان، دەپ جازادى AP شولۋشىسى تيم دالبەرگ.

«تۋىستارى ءىز- ءتۇزسىز جوعالعان نەمەسە شەتەلدە تۇراتىن وتباسىلاردان شىققان ايەلدەر جانكۇيەر بولا المايدى. سەبەبى، ولار قاشىپ كەتۋى مۇمكىن»، - دەپ حابارلادى Korea Herald.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf