ديماش قىتايدان قالىڭدىق ىزدەۋ تۋرالى: ول قۇپيا - فوتو، ۆيدەو

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن قىتايدا «جىلدىڭ شەبەر شەتەلدىك ونەر ادامى» نوميناتسياسى بويىنشا ماراپاتتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ديماش قىتاي استاناسى بەيجىڭ قالاسىندا وتكەن «Beauty Touching At Chinese» قايىرىمدىلىق شاراسىنىڭ قۇرمەتتى قوناعى بولىپ، «Memories That Can't Take Away» ءانىن شىرقادى.

سونداي-اق، كەشتى ۇيىمداستىرۋشىلار، وتانداسىمىزعا «جىلدىڭ شەبەر شەتەلدىك ونەر ادامى» ماراپاتىن تابىستادى.





ديماش ءوز كەزەگىندە وسىنداي قايىرىمدىلىق شارالارىن ۇيىمداستىرۋعا ات سالىسىپ جۇرگەن ادامدارعا العىسىن ءبىلدىردى.





كەش جۇرگىزۋشىسى ديماشتان قىتايدان قالىڭدىق تابۋ تۋرالى ويىن سۇرادى. ءانشى بۇل سۇراققا جاۋاپ بەرۋگە قينالاتىندىعىن جەتكىزدى.





«قالىڭدىعىم تۋرالى ماسەلە ازىرگە قۇپيا»، - دەدى ديماش.

ەسكە سالا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەن وسى جىلدىڭ باسىندا قىتايدىڭ «Singer 2017» ءان بايقاۋىنا قاتىسىپ، ەكىنشى ورىن جەڭىپ الدى. وتانداسىمىزدىڭ تالانتتى ونەرى كوپتەگەن قىتايلىق جانە باسقا ەلدەردىڭ جانكۇيەرلەرىن ءتانتى ەتتى. سونىمەن قاتار، ديماش قىتايداعى كوپتەگەن مۋزكالىق ماراپاتتاۋلاردى جەڭىپ الدى.

اۆتور: مۇحتار قاليموللا ۇلى