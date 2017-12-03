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    ارماندار ورىندالادى - ديماش ءوزىنىڭ جاڭا جەڭىسى تۋرالى ايتتى - كەسكىن

    11:55, 03 - جەلتوقسان 2017
    فوتو: None
    استانا. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەن جىل سايىن وتەتىن «IQIYI awards» ماراپاتىندا «جىلدىڭ ەڭ ۇزدىك ءانشىسى» نوميناتسياسى بويىنشا جەڭىسكە جەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

    «ارماندار ورىندالادى! جىل سايىن وتەتىن «IQIYI awards» ماراپاتىندا «جىلدىڭ ەڭ ۇزدىك ءانشىسى» نوميناتسياسى بويىنشا جەڭىسكە جەتتىم. بارشاڭىزعا راحمەت! قۋانىشتىمىن!!!#dears، سىزدەردىڭ ارقالارىڭىزدا ءبارى!))»، - دەپ جازادى ءانشى ءوزىنىڭ ينستاگرامداعى پاراقشاسىندا.

    IQIYI - قىتايداعى ايىنا 500 ميلليون ادام كىرەتىن ءىرى ونلاين ۆيدەوسايت.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن قىتايداعى «I'm a singer» جوباسىنا قاتىسىپ، تانىمالدىلىققا يە بولعان ەدى.

     

    Армандар орындалады! Жыл сайын өтетін "IQIYI awards" марапатында "Жылдың ең үздік əншісі" номинациясы бойынша жеңіске жеттім. Баршаңызға рахмет! Қуаныштымын!!!#Dears, сіздердің арқаларыңызда бəрі!)) ___________________________________ Мечты сбываются! Я стал лучшим певцом этого года по версии "IQIYI awards" огромное спасибо своим фанатам, землякам и организаторам. Люблю вас, #Dears ! ___________________________________ Dreams Come True! I became the best singer of this year according to the version of "IQIYI awards" many thanks to my fans, countrymen and organizers. I love you, #Dears! ___________________________________ 梦想成真！我非常感谢我的粉丝，国人和组织者，根据“IQIYI奖”的版本，我成了今年最好的歌手。我爱你亲爱的 !

    Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) Дек 2 2017 в 9:21 PST

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