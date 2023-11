ارماندار ورىندالادى - ديماش ءوزىنىڭ جاڭا جەڭىسى تۋرالى ايتتى - كەسكىن

Армандар орындалады! Жыл сайын өтетін "IQIYI awards" марапатында "Жылдың ең үздік əншісі" номинациясы бойынша жеңіске жеттім. Баршаңызға рахмет! Қуаныштымын!!!#Dears, сіздердің арқаларыңызда бəрі!)) ___________________________________ Мечты сбываются! Я стал лучшим певцом этого года по версии "IQIYI awards" огромное спасибо своим фанатам, землякам и организаторам. Люблю вас, #Dears ! ___________________________________ Dreams Come True! I became the best singer of this year according to the version of "IQIYI awards" many thanks to my fans, countrymen and organizers. I love you, #Dears! ___________________________________ 梦想成真!我非常感谢我的粉丝,国人和组织者,根据“IQIYI奖”的版本,我成了今年最好的歌手。我爱你亲爱的 !

