ديماش قۇدايبەرگەن ومىرىندەگى ەڭ ۇلكەن ءارى ماڭىزدى ارمانىن ايتتى - كەسكىن

Америка, г. Лос - Анджелес. Эксклюзивные кадры из дома легендарного продюсера и композитора @wafanasieff. Я поражаюсь простоте и гениальности этого человека.Спасибо что пригласили к себе домой.На видео те самые статуэтки Грэмми о которых я мечтаю всю свою жизнь) ____________________________________ America, Los Angeles. Exclusive photos from the house of the legendary producer and composer @wafanasieff. I am amazed at the simplicity and genius of this man. Thank you for inviting me to your home. In the video, those very figurines of the "Grammy" which I dream about all my life) #DQ #DIMASH #Dears

Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) Ноя 23 2017 в 8:47 PST