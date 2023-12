الەمگە ايگىلى كومپوزيتور ديماش قۇدايبەرگەندى قوناق ەتتى - ۆيدەو

Бүгін мен тамаша кісінің үйінде болдым. Ол “GRAMMY” жүлдесінің екі дүркін иегері. Майкл Джексон, Марайа Кэри, Уитни Хьюстон сынды ірі тұлғалармен жумыс жасаған ұлы композитор және продюсер. Селин Дион орындаған "Титаник" телефильмінің саундтрегі "My heart will go on" əнін де дүниеге алып келген осы Уолтер мырза. «Красавица и Чудовище», «Аладдин» (1992), «Телохранитель» (1992), «Только ты» (1994), «Геркулес», «Игра» (1997), «Другая сестра» (1999), «Госпожа горничная» (2002). Джеймс Бонд "Лицензия на убийство" фильмдерінің əндерін жазған кісі. Қанша жерден тарихи жобаларда бой көрсетсе де, өте қарапайым, өте сыпайы. Алдағы уақытта қуантамыз) @wafanasieff and @flavienpianist #DQ #DIMASH #Dears

