اسقار مىرزاحمەتوۆتىڭ بەيجىڭدەگى ساپارى بارىسىندا بىرنەشە مەموراندۋمعا قول قويىلدى - فوتو

استانا. قازاقپارات - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ شاقىرۋىمەن ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى اسقار مىرزاحمەتوۆ جۇمىس ساپارىمەن بەيجىڭگە باردى.

بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرجان بايتانايەۆ حابارلادى.

جۇمىس ساپارى بارىسىندا ا. مىرزاحمەتوۆ ق ح ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى حان چانفۋ، ق ح ر ساپانى قاداعالاۋ، ينسپەكتسيالاۋ جانە كارانتينى جونىندەگى باس باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى شي شۋپين جانە دە قىتايدىڭ ءىرى كومپانيالارىمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى.

كەزدەسۋ اياسىندا قازاق-قىتاي اراسىنداعى ينۆەستيتسيالىق جوبالار، اۋىل شارۋاشىلىعى، ورگانيكالىق جانە ۆەتەريناريا سالاسىن دامىتۋ بارىسى تالقىلاندى. قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ سونداي-اق، اگروونەركاسىپ سەكتورىنىڭ ءوسۋى مەن دامۋىندا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق ارىپتەستەرىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى.





ساپار بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن ق ح ر ساپانى باقىلاۋ، ينسپەكتسيالاۋ جانە كارانتين باسقارماسىنىڭ باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان سويۋعا جىبەرىلگەن جىلقى جانۋارلارىنا ارنالعان كارانتيندىك جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ تۋرالى حاتتاماعا قول قويدى.

سونىمەن قاتار، قازاقستاندىق جانە قىتايلىق كومپانيالار اراسىندا ساۋدا سالاسىندا جانە اگروونەركاسىپتىك كەشەنگە ينۆەستيتسيالار تارتۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءبىرقاتار كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى.







اتاپ ايتار بولساق: «قازاگرو» ۇ ب ح» ا ق مەن State Development and Investment Corporation اراسىندا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اگروونەركاسىپ كەشەن قۇرۋ تۋرالى 100 ميلليون ا ق ش دوللارى سوماسىنداعى مەموراندۋمعا؛ «كازاگرو» ۇ ب ح» ا ق جانە «Grand China Business Management Co.» كومپانياسى اراسىندا 100 ميلليون ا ق ش دوللارىنا باعالانعان جوعارى سۇرىپتى ءبيداي ونىمدەرىن شىعاراتىن فەرما قۇرۋ تۋرالى مەموراندۋمعا؛ «ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى» ا ق مەن Dalian Commodity Exchange اراسىندا كوتەرمە ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ جەلىسىن قۇرۋ جانە تاۋار بيرجاسىن ۇيىمداستىرۋ تۋرالى مەموراندۋمعا؛ «ازىق-تۇلىك كەلىسىم شارت كورپوراتسياسى» ا ق مەن «Grand China Business Management» LTD اراسىندا 20 مىڭ توننا ءبىرىنشى كلاستى ءبيدايدىڭ ەكسپورتىنا قاتىستى كەلىسىمگە؛ (4,5 ميلليون ا ق ش دوللارى) ؛ «ازىق-تۇلىك كەلىسىم شارت كورپوراتسياسى» ا ق مەن «Grand China Business Management» LTD اراسىندا 2 مىڭ توننا وسىمدىك مايىن ەكسپورتتاۋ تۋرالى كەلىسىمگە؛ (1,5 ميلليون ا ق ش دوللارى)؛ 2018-2024-جىلدارعا ارنالعان ينۆەستيتسيالىق باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ تۋرالى «قازاقستاننىڭ ەت قاۋىمداستىعى» ق ق جانە CITIC Construction اراسىندا سيىرلار مەن سيىر ەتى ءوندىرىسى جانە ەكسپورتى ءۇشىن ينفراقۇرىلىم قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى (600 ميلليون ا ق ش دوللارى).