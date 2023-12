تەرروريستەر مەن فۋتبول فاناتتارىنىڭ مىنەزى ۇقساس بولىپ شىقتى

استانا. قازاقپارات - عالىمدار فۋتبول جانكۇيەرلەرى مەن تەررورشىلاردىڭ مىنەزى ۇقساس كەلەتىنىن زەرتتەگەن دەپ حابارلايدى Baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

استانا. قازاقپارات - عالىمدار فۋتبول جانكۇيەرلەرى مەن تەررورشىلاردىڭ مىنەزى ۇقساس كەلەتىنىن زەرتتەگەن دەپ حابارلايدى Baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ىزاقور فۋتبول جانكۇيەرلەرى مەن ي ش ي م تەررورشىلارىنىڭ مىنەزدەرى ۇقساس بولاتىنىن ءمالىم ەتتى.

The International Review for the Sociology of Sport جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە ولاردىڭ تاعى ءبىر ۇقساستىعى - ورتاقتىققا ۇمتىلۋ دەپ جازىلعان. فۋتبول فاناتتارى قارسىلاس كلۋبتىڭ وكىلدەرىنە قالاي شۇيلىكسە، لاڭكەستەر دە تۋرا سولاي ءبىر-بىرىمەن بىرلەسىپ ارەكەت جاسايدى.

New York Post تا انتروپولوگيا فاكۋلتەتىنىڭ ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنە سۇيەنە وتىرىپ، ۇلى بريتانياداعى ەكسترەميزممەن كۇرەستى تابىستى جۇرگىزۋ ءۇشىن وسى زەرتتەۋدىڭ ناتيجەسىن پايدالانۋعا بولاتىنىن جازدى.

عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ەكى توپتىڭ دا كۇش كورسەتۋ ارەكەتتەرى ورتاق ءىستى بۇلجىتپاي ورىنداۋ جانە توپتىڭ مۇشەسى بولعىسى كەلۋ سياقتى پوزيتيۆتى ەموتسيامەن بايلانىستى بولادى. مىسالى، فاناتتار ءبىرىن ءبىرى وتباسىنىڭ مۇشەلەرى سياقتى قابىلدايدى، سول سەبەپتى ولار ءبىرىن ءبىرى قورعاۋعا دايىن.

ولار «ۆۋلۆەرحەمپتون ۋوندەرەرس» پەن «ميللۋولل» بريتان فۋتبول كلۋبتارىنا زەرتتەۋ جۇرگىزگەن.

ساراپشىلار ەگەر وسى توپتاردىڭ بىرىندەگى (فۋتبول فاناتتارى نەمەسە ەكستەرميستەر رەد.) اگرەسسيانى باسۋدىڭ مەحانيزمدەرى تابىلسا، ونى ەكىنشى توپقا دا قولدانۋعا بولاتىنىنا سەنىمدى. ولار بۇل سىناقتى ەكسترەميستەرگە عانا ەمەس، راديكالدارعا دا جۇرگىزۋدى جوسپارلاۋدا.