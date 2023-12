بوكس: دورتيكوستىڭ كۋدرياشوۆتى قالاي سۇلاتقانى جايلى ۆيدەو پايدا بولدى

استانا. قازاقپارات - جەلىدە دۇنيەجۇزىلىك بوكس سۋپەرسەرياسىنىڭ (WBSS) شيرەك فينالىندا كۋبالىق دجۋنيەر دورتيكوستىڭ رەسەيلىك بوكسشى دميتري كۋدرياشوۆتى نوكاۋتقا تۇسىرگەن بەينەسى پايدا بولدى.

ۆيدەونى Twitter- اككاۋنتتا przemek garczarczyk جاريالادى.

ەكىنشى راۋندتا دورتيكوستىڭ اۋىر سوققىسى قارسىلاسىنىڭ باسىنا ءدال ءتيدى. تالتىرەكتەگەن رەسەيلىك قۇلاپ ءتۇستى. ەسەڭگىرەگەن كۋدرياشوۆ ورنىنان تۇرا الماي جاتقاندا ايقاس توقتاتىلدى.

ەندى WBSS جارتىلاي فينالىندا دورتيكوس رەسەيلىك مۇرات گاسسيەۆ پەن پولياك كشيشتوف ۆلودارچيك اراسىنداعى جەكپە-جەكتە جەڭىسكە جەتكەن بىلعارى قولعاپ شەبەرىمەن كەزدەسەدى.

31 جاستاعى كۋدرياشوۆ ءوز مانسابىندا ەكىنشى رەت جەڭىلىس تاپتى. ونىڭ قورجىنىندا 21 جەڭىس (بارلىعى نوكاۋتپەن) بار. 31 جاستاعى جەڭىلىپ كورمەگەن كۋبالىق 22 جەكپە- جەگىندە (21 ى نوكاۋتپەن) باسىم تۇسكەن.

It's OVER in San Antonio. Dorticos by 2 rd KO. #DorticosKudryashov #boxing pic.twitter.com/CcUECKTtKE