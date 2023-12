الۆارەس گولوۆكينمەن ايقاسى الدىندا «جىرتقىش رەجىمىن» قوسۋدا - ۆيدەو

استانا. قازاقپارات - BoxingHypeStore.com سايتىنىڭ تۆيتتەردەگى ميكروبلوگى قازاقستاندىق گەننادي گولوۆكينگە (37-0, 33 ك و) قارسى جەكپە-جەككە دايىندالىپ جاتقان مەكسيكالىق بوكسشى ساۋل الۆارەستىڭ (49-1-1, 34 ك و) جاتتىعۋىنان ۆيدەوۇزىندى جاريالادى.

«25 كۇن قالدى. «كانەلو» جىرتقىش رەجىمىندە 16 -قىركۇيەك كۇنى وتەتىن گولوۆكينمەن ايقاسىنا دايىندالۋدا»، - دەپ جازىلعان ورنالاستىرىلعان ۆيدەو جانىندا.

ەسكە سالايىق، 16 -قىركۇيەكتە گەننادي گولوۆكين مەكسيكالىق بوكسشى ساۋل الۆارەسپەن جۇدىرىقتاسادى. وسى جەكپە-جەكتە الۆارەس GGG- دىڭ تەك ەكى اتاعى - WBA مەن IBF بەلبەۋلەرى ءۇشىن عانا تالاسادى. گولوۆكين ۇتىلىپ قالسا، ونىڭ تاعى ەكى بەلبەۋى - WBC مەن IBO بوس قالىپ، ونى باسقا بوكسشىلار ءوزارا ساراپقا سالادى.

ال قازاقستاندىق بوكسشى جەڭىسكە جەتسە، ءتورت بەلبەۋىنە تاعى The Ring جۋرنالىنىڭ ارنايى بەلبەۋىن قوسىپ الادى. اتالعان باسىلىم ونى ارنايى الۆارەس ءۇشىن شىعارعان بولاتىن. ۋاقىت ايىرماشىلىعىنا بايلانىستى قازاقستاندا جەكپە-جەكتىڭ تىكەلەي كورسەتىلىمى 17 -قىركۇيەكتە تاڭەرتەڭ بولادى.

VIDEO: 25 days out, Canelo Alvarez in Beast Mode for Golovkin fight Sept 16th #CaneloGGG 🇲🇽🇰🇿 pic.twitter.com/Wr1jF3qd9B